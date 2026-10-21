Новым генконсулом Китая в Казани назначен Цзян Сяоян

Фото: сайт Генконсульства КНР в Хабаровске

Новым генеральным консулом КНР в Казани назначен Цзян Сяоян. Об этом «Татар-информу» сообщили в китайском диппредставительстве.

Ранее этот пост занимал Сян Бо, который в настоящее время возглавляет посольство КНР в Ираке.

Цзян Сяоян родился в 1970 году. В 1992 году поступил на работу в Министерство иностранных дел Китая. В разные времена работал на разных должностях в Департаменте стран Европы и Центральной Азии МИД Китая, в посольствах Китая в Киргизии, Белоруссии, Туркменистане, Азербайджане и России. С 2022 года по 2026 год занимал должность генерального консула Китая в Хабаровске.