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Происшествия 21 октября 2026 09:00

Прошедшей ночью над Россией уничтожено 373 вражеских БПЛА

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373 вражеских беспилотника перехвачено и уничтожено над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 20 октября до 8.00 мск 21 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 373 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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