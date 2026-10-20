Азат Кадыров встретился с победителями слета поисковых отрядов ПФО

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров встретился с командой республики, занявшей первое место на XII окружном слете поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт». Встреча прошла в Министерстве по делам молодежи РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники рассказали о конкурсных испытаниях и подготовке к победе, а также обсудили проведение следующего слета в Татарстане в 2027 году.

«Вы достойно выступили и отлично представили республику! Спасибо вам и вашим наставникам за подготовку. В следующем году Татарстан примет слет, и нам предстоит организовать его на высоком уровне. А команде желаю сохранить результат, ведь удержать первое место порой даже сложнее, чем завоевать его», – отметил Азат Кадыров.

Команда республики впервые за 12 лет проведения слета стала победителем общекомандного зачета. В очном этапе в Нижегородской области соревновались 14 сборных ПФО и команда Уральского федерального округа. Второе место заняли поисковики Нижегородской области, третье – Чувашской Республики.

Руководитель делегации Ангелина Киянова рассказала, что в этом году в конкурсную программу вошли новые испытания, поэтому подготовка требовала особого внимания. По ее словам, команда много работала перед слетом, а победа стала результатом общих усилий.

«Когда объявили результаты, первой эмоцией была радость: наконец-то мы это сделали! Впервые за 12 лет стали победителями. Самым запоминающимся моментом стало награждение: когда наша команда вышла на сцену, весь зал встал и аплодировал ребятам. Это дорогого стоит», – поделилась Ангелина Киянова.

На слете участники представляли экспозиции по итогам полевого сезона, отвечали на вопросы военно-исторической викторины, работали с архивными документами, демонстрировали навыки оказания первой помощи и документирования поисковых работ. Отдельным испытанием стала «Поисковая тропа», моделирующая задачи поисковиков в полевых условиях.

Слет «Никто не забыт» проводится с 2014 года и направлен на поддержку поискового движения, сохранение памяти о погибших защитниках Отечества и вовлечение молодежи в изучение истории страны. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».