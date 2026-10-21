Осеннее затишье: что повлияло на рост цен в Татарстане в сентябре

Годовая инфляция в Татарстане в сентябре незначительно снизилась – до 7,13% с августовских 7,68%. Это снова выше, чем и по РФ (6,35%), и по ПФО (6,64%). Причины – замедление роста цен во всех трех сегментах – продуктах, «непродах», но особенно в услугах. О ценовых трендах начала осени – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





Снова подешевели овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, морковь, лук, свекла) – так происходит всегда после поступления нового урожая на прилавки

Фото: © «Татар-информ»

В сентябре цены в Татарстане выросли на 0,24% к августу

По данным Татарстанстата, после августовской дефляции (-0,26%) цены в Татарстане в сентябре снова выросли – на 0,24%. Это ниже, чем в целом по России, где рост составил 0,35%.

Сильнее всего за месяц в республике подорожали непродовольственные товары – на 0,53% (после символических -0,01% в августе). Цены на продукты питания выросли умеренно – на 0,15% (с -0,23% месяцем ранее), а на услуги практически не изменились – 0,02% (после снижения на 0,57% в августе).

С исключением сезонности цены в Татарстане в сентябре выросли меньше, чем в августе, главным образом за счет нетипичного для начала осени снижения в услугах зарубежного туризма, объяснили в Нацбанке РТ.

Годовая инфляция в Татарстане также замедлилась – до 7,13% после повышения в августе до 7,68%. При этом по России аналогичный показатель остался почти на прежнем уровне – 6,35% (месяцем ранее – 6,33%). За год в республике больше, чем по стране, подорожали продукты питания (куриные яйца и рыбные продукты) и услуги (санаторно-оздоровительные и бытовые). Меньше – непродовольственные товары (моторное топливо и мебель).

Подорожали также макароны и крупы, рыбо- и мясопродукты и ряд других товаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подорожали яйца и компьютеры, подешевели сыр и овощи

В продуктовой рознице, отметили в Нацбанке РТ, в сентябре заметно – из-за сезонного увеличения спроса – скакнули цены на куриные яйца, сразу на 9,34% (в годовом выражении – уже на 21,52%). Подорожали также макароны и крупы, рыбо- и мясопродукты и ряд других товаров.

В случае с рыбой ситуация длится уже не первый месяц, и связана она со снижением объемов вылова (естественно, по РФ – Татарстан в случае с этим продуктом выступает в качестве «экспортера»). На столь негативном фоне предприятия переносили в цены рост затрат на добычу, переработку и доставку.

При этом снова подешевели овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, морковь, лук, свекла) – так происходит всегда после поступления нового урожая на прилавки. Но по сравнению с сентябрем 2025-го этот набор стоил дороже на 3,99%, а плодоовощная продукция в целом – на 4,39%.

Восемь месяцев подряд в Татарстане снижались цены на сыры – благодаря увеличению их производства в республике, особенно в июне – июле (сильнее, чем по стране в целом) и в августе (у нас выросло, по России – немного снизилось). Хотя в целом за год стоимость этого продукта уменьшилась всего на 1,59%.

В «непродах» выросли цены на меховые изделия – на 5,82% к августу. С похолоданием спрос на них возрастает (за год их стоимость выросла на 4,06%). А из-за ослабления рубля продолжала дорожать цифровая техника, особенно компьютеры. «Это связано с тем, что в июле – августе цены на них в республике росли не так активно, как по стране в целом. Чтобы компенсировать рост затрат, в сентябре региональные поставщики повысили цены более заметно, чем это было ранее», – объяснили в Нацбанке РТ.

По сравнению с сентябрем прошлого года компьютеры подорожали на 6,35%, в то же время телевизоры и смартфоны – всего на 0,34% и 0,18% соответственно, а смарт-часы подешевели на 6%.

Цены же на топливо в Татарстане за месяц выросли не существенно – всего на 0,65%, в годовом выражении, впрочем, прибавив на 19,33% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цены на топливо почти не выросли, в услугах подорожало образование

Цены же на топливо в Татарстане за месяц выросли несущественно – всего на 0,65%, в годовом выражении, впрочем, прибавив на 19,33%. По оценке Райффайзен банка, вклад «топливной инфляции» в месячную динамику цен и по России в целом «почти сошел на нет». «И хотя в годовых данных этот «шлейф» еще будет заметен долгое время, в месячных показателях он вряд ли проявится столь сильно с учетом всех мер, предпринимаемых властями», – уверены аналитики.

В услугах, в связи с началом нового учебного года, традиционно сильно подорожало платное образование (за год на 12,14%). Так учреждения компенсируют рост расходов на зарплаты, а также на содержание и ремонт зданий. Зато четыре месяца подряд дешевел отдых на Черноморском побережье (за год цены на поездки упали на 11,39%). В сентябре, однако, в наблюдение Росстата попали поездки, запланированные на конец октября, когда турпоток традиционно ниже. Отсюда и разница.

По оценке Волго-Вятского ГУ Банка России, в августе – сентябре объемы потребления в макрорегионе «в среднем снизились по сравнению с июлем». Прежде всего потому, что продолжилось охлаждение на рынке легковых авто – дилеры отмечали, что из-за «сложностей на топливном рынке» часть потенциальных клиентов решила отложить покупки. И даже всевозможными скидками завлечь их у автосалонов не получилось.

На рынке стройматериалов динамика спроса «немного ухудшилась», хотя в офлайне продажи чуть выросли, очевидно, из-за сложностей в работе маркетплейсов. Динамика продаж мебели, бытовой техники в последние месяцы оставалась околонулевой. Но немного прибавили в сентябре продажи одежды и обуви, причем в некоторых случаях, как объяснили в регуляторе, этому поспособствовало появление новых российских брендов.

Снизились объемы медицинских услуг (некоторые организации связали это с сокращением программ ДМС), но увеличился объем услуг в сфере туризма – о росте спроса сообщили представители фастфуда и кафе. Впрочем, в октябре краткосрочные ожидания ретейлеров по спросу по сравнению с сентябрем снова ухудшились.

На рынке стройматериалов динамика спроса «немного ухудшилась», хотя в офлайне продажи чуть выросли – очевидно, из-за сложностей в работе маркетплейсов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Месячный прирост с поправкой на сезонность и в пересчете на год замедлился по стране до 6,5%

По России в целом потребительские цены в сентябре выросли на 0,35% (после снижения в августе на 0,08%). Однако месячный прирост с поправкой на сезонность и в пересчете на год замедлился до 6,5% (с 7,5% в предыдущем месяце).

По оценке Банка России, наибольший вклад в это замедление внесло удешевление овощей и фруктов. В июле – августе они дешевели слабее, чем обычно в эти летние месяцы. Но в начале осени в «плодоовощах» все вернулось к сезонной норме. И это перекрыло ускорение в других волатильных компонентах (услуги внутреннего туризма и яйца), а также традиционное сентябрьское повышение цен на услуги образования.

Показатели устойчивого роста цен – без учета влияния временных эффектов топливного рынка и некоторого ослабления валютного курса – в третьем квартале этого года преимущественно находились в диапазоне 5–6%, что выше значений второго квартала (4–5%). Влияние косвенных и вторичных эффектов ситуации на топливном рынке ослабевало, но все еще сохранялось – приросты цен на бензин в сентябре по РФ остались повышенными (но заметно ниже, чем в июне – июле), но дизельное топливо продолжило дешеветь.

Из-за менее выраженного влияния валютного курса повышенными темпами снова дорожала электроника (средства связи, телерадиотовары и персональные компьютеры). Правда, на этот сегмент давит и общемировой рост цен, который возник из‑за дефицита комплектующих (так, карты памяти в сентябре вошли в топ-5 самых подорожавших за год товаров в составе ИПЦ).

В итоге в среднем прирост цен на продовольствие без овощей и фруктов в начале осени замедлился до 6,2% (в августе – 7%), а на «непроды» без топлива – до 4,4% (в августе – 5,5%). Приросты цен на услуги продолжали оставаться высокими, но преимущественно из‑за разовых факторов, отметили в ЦБ. А инфляция без наиболее волатильных и регулируемых компонентов в сентябре почти не изменилась – 5% (после 5,1% в августе).

В среднем прирост цен на продовольствие без овощей и фруктов в начале осени замедлился до 6,2% (в августе – 7%), а на «непроды» без топлива – до 4,4% (в августе – 5,5%) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Временные факторы могут препятствовать снижению инфляции и инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы»

Тем не менее после замедления инфляции в 2025 году и в первой половине 2026-го во втором полугодии текущего года позитивный тренд был прерван. Как заявил на заседании Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, – «вследствие временного выбытия производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы» (цитата по ТАСС).

В основе повышения инфляции во втором полугодии преимущественно временные факторы, согласна и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Среди них – эффекты от ситуации на топливном рынке летом и в начале осени, единовременное повышение цен на образовательные услуги в сентябре, влияние летнего ослабления рубля на цены товаров и услуг со значительной импортной составляющей и др.

В октябре к разовым факторам добавилась индексация тарифов ЖКХ, масштаб которой оказался больше запланированного (при плановой индексации на 9,9% совокупная стоимость квартплаты, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии выросла на 12,3%). В итоге годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития РФ, на 12 октября подскочила до 7,22%, превысив верхнюю границу прогноза Банка России на конец года (6–7%). И обновленный прогноз Минэкономразвития РФ (6,8% против 5,2% в майской версии).

Впрочем, по итогам опорного заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, которое пройдет в эту пятницу, регулятор опубликует обновленный среднесрочный прогноз, в том числе и по инфляции. И в нем, возможно, диапазон будет пересмотрен в сторону увеличения. Тем более что медиана октябрьского макроопроса аналитиков, который проводит Банк России, на конец 2026 года уже выросла до 7,1% (6,6% в сентябрьском прогнозе). Достижение же таргета по инфляции – заветные 4% – аналитики теперь отодвинули на 2029-й.

На «неделе тишины» до заседания ЦБ не принято выступать с прогнозами. Но по диспозиции, скажем мягко, и так все понятно. Например, инфляционные ожидания населения и бизнеса – одни из важнейших индикаторов для регулятора при принятии решения по «ключу» – в сентябре уже находились вблизи годовых максимумов. А после того как население в начале ноября увидит новые счета за ЖКУ, они могут взять очередные рекорды.

А в декабре предстоит введение технологического сбора, в январе – очередная плановая индексация утильсбора (по сообщению Минпромторга РФ, ставки вырастут на 10–20% в зависимости от типа техники). Кроме того, новый законопроект о бюджете предполагает введение 22-процентного НДС на товары, приобретаемые физлицами в рамках электронной трансграничной торговли, уже со следующего года. «Эти очередные временные факторы могут препятствовать снижению инфляции и инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы», – констатирует Ольга Беленькая.

Еще одно заметное проявление возросших проинфляционных рисков – начавшееся в октябре ускорение устойчивой инфляции, «что может в значительной степени нивелировать снижение темпов роста цен на топливо и плодоовощную продукцию до конца года», считают аналитики Райффайзен банка.

«Повышение тарифов – разовый фактор инфляции. Однако он реализовался на фоне ускорения роста цен по широкому набору товаров и услуг, что не только указывает на высокую вероятность дальнейшего подъема метрик базовой инфляции, но и свидетельствует о продолжающемся развитии вторичных инфляционных эффектов от топливного кризиса и реализованного в третьем квартале ослабления рубля», – заявили в ПСБ.

При этом в Райффайзен банке считают, что у инфляции еще остаются хорошие шансы завершить год ниже уровня в 7% «благодаря постепенной стабилизации в небазовых компонентах»: «Ситуацию все еще способны улучшить замедление кредитования и охлаждение динамики доходов населения». Но о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, очевидно, придется забыть надолго.

Как сказано в сентябрьском бюллетене аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды», при высоких и незаякоренных инфляционных ожиданиях и короткой истории функционирования экономики в условиях ценовой стабильности (только в 2016–2019 годах) степень жесткости ДКП в ближайшие годы будет вынужденно оставаться повышенной. А с учетом действия всех лагов и влияния госполитики (возвращение бюджета к нулевому структурному первичному дефициту запланировано только на 2029-й) «уменьшение жесткости ДКП будет происходить постепенно». Полное же возвращение к нейтральной ДКП в рамках базового прогноза – «то есть в отсутствие новых длящихся шоков и при бюджетной политике в соответствие с текущими планами Правительства РФ» – произойдет тоже не раньше 2029-го.