Казанцы получили сроки за то, что фиктивно прописывали мигрантов в хостелах

Семерым жителям Казани вынесли приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции и фиктивной постановке иностранцев на учет. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

С 2019 по 2021 гг. члены группы подыскивали иностранцев, которые соглашались за денежное вознаграждение оформить постановку на учет по месту якобы постоянного проживания в хостелах. Злоумышленники изготавливали подложные документы и предоставляли в органы миграционного учета заведомо ложные сведения о регистрации иностранцев. Это позволяло создавать видимость, что мигранты находятся в России легально.

Приговором Вахитовского районного суда Казани подсудимым назначены сроки от двух с половиной до четырех лет в колониях общего и строгого режима, а также штрафы – от 150 тыс. до 350 тыс. рублей.