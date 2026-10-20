Охота на дропперов: квартет из Казани осудили за похищение обнальщиков

Советский районный суд Казани вынес приговор по делу о разбое, вымогательстве и похищении человека. По версии следствия, криминальная четверка знала, где дропперы будут снимать деньги, похищала обнальщиков и силой забирала у них деньги. Подробности – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как вор у вора дубинку украл

Четверо жителей Казани – 24-летний Данил Петров, 23-летний Ильдар Закиров, 21-летние Игорь Порфирьев и Герман Осипов – выслушали сегодня приговоры за похищение людей, вымогательство и разбой.

На оглашение приговора сегодня собрались многочисленные родственники подсудимых. Многие из них не сдерживали слез. Во время оглашения приговора мать одного из обвиняемых не смогла удержаться на ногах и тяжело оперлась на скамью.

По версии следствия, один из участников этой группы – Герман Осипов – был связан с криминальным миром. Он состоял в какой-то группе в мессенджере, откуда получал информацию о том, где и когда дропперы будут обналичивать мошеннические капиталы. Обладая этой информацией, молодые люди охотились на обнальщиков.

По версии следствия, эта история началась в апреле 2025 года. Тогда вся четверка собралась у торгового центра «Горки». С собой у них были аэрозольный пистолет «Добрыня» и нож-бабочка. Жертву они поджидали в арендованном Haval Jolion.

Около половины десятого вечера из торгового центра вышел молодой человек в медицинской маске и капюшоне. Четверо приятелей повалили его на землю, несколько раз ударили руками и ногами, а также выстрелили несколько раз из аэрозольного пистолета, после чего силой затащили в автомобиль и увезли.

В машине ему угрожали пистолетом и требовали отдать деньги. Однако преступники не учли, что о случившемся очевидцы уже сообщили в полицию. В городе ввели план «Перехват», и машину злоумышленников вскоре остановил экипаж ДПС. Всех пятерых доставили в отдел полиции, однако вскоре всех отпустили.

В мае 2025 года произошло еще одно нападение – новую жертву квартет друзей поймал на улице Габишева, на парковке у магазина «Лента». Пойманного – подростка в капюшоне и маске – затолкали в авто и вывезли на пустырь на Вознесенском тракте.

Там подростка раздели до трусов и, угрожая пистолетом, потребовали деньги. Просьба звучала достаточно убедительно, и тот отдал деньги, которые были при нем, – 99 тысяч рублей. Эти деньги он снял в банкомате на Габишева. По версии следствия, подросток был дроппером и обналичивал средства, добытые мошенническим путем.

После того как похитители добились желаемого, парня отпустили. Однако одежду ему не вернули, ему пришлось голышом добираться до знакомого автостопом.

Фото: © «Татар-информ»

Приговор мог быть более суровым

Сегодня Советский районный суд Казани признал всех четверых виновными: Ильдара Закирова приговорил к 8 годам лишения свободы, Игоря Порфирьева – к 7 годам, Германа Осипова – к 6 годам, Даниила Петрова – к 6,5 года. Отбывать наказание все четверо будут в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимым также засчитали срок содержания под стражей из расчета один день под арестом за один день отбытия наказания. Задержали подсудимых в мае прошлого года. Таким образом, под стражей они находятся уже больше года. Герману Осипову один день под арестом засчитали за полтора дня от назначенного наказания.

Адвокаты пока не дали однозначного ответа на вопрос о том, собираются ли они обжаловать приговор. Один из защитников поделился, что приговор мог быть более суровым – адвокатам удалось отвести обвинение в еще нескольких эпизодах.