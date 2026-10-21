«Всю жизнь служил республике»: в Казани увековечили память об Усмане Зиганшине

Еще одна мемориальная доска выдающемуся татарстанцу появилась в Казани. Ее установили в честь Усмана Зиганшина, который 12 лет возглавлял Минсельхоз ТАССР и внес большой вклад в развитие отрасли. На церемонии открытия памятного знака коллеги, друзья и родственники поделились воспоминаниями о нем. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы всегда должны помнить людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашей республики»

Мемориальную доску заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР, министру сельского хозяйства ТАССР в 1971–1983 годы Усману Зиганшину открыли сегодня в Казани. Памятный знак с текстом на русском и татарском языках размещен на фасаде дома №14 по улице Малая Красная, где он жил с 1971 по 1992 год.

«Сегодня знаменательное событие – мы открываем мемориальную доску одному из самых известных наших ветеранов в год его столетия. Он всю свою сознательную жизнь служил нашей республике и сделал очень много», – сказал на торжественной церемонии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он подчеркнул, что Зиганшин 12 лет руководил Министерством сельского хозяйства республики и в период его работы произошло немало изменений и реформ в отрасли.

«Положительные отзывы и память об этом великом человеке будут жить вечно. Мы всегда должны помнить людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашей республики», – заявил Раис РТ.

В церемонии открытия мемориальной доски также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова, дети Усмана Зиганшина, депутаты, работники и ветераны сельскохозяйственной отрасли.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Он достойно защищал свою Родину от фашизма»

Сын Усмана Зиганшина – Айрат поблагодарил всех собравшихся за память об отце.

«Спасибо всем, кто помог материализовать эту память в виде такой мемориальной доски. Спасибо, Рустам Нургалиевич, за то, что в это трудное время вы дали добро на инициативу земляка папы, Асгата Ахметовича Сафарова (руководитель Администрации Раиса РТ, – прим. Т.-и), на создание этой мемориальной доски. И для всех нас большая честь, что вы присутствуете лично на этом событии», – обратился он Раису РТ.

По словам Зиганшина, несмотря на то что его отец был сиротой, «простым деревенским мальчишкой», он смог получить образование и стать одним из руководителей сельского хозяйства республики. Кроме того, достойно защищал свою Родину от фашизма, добавил он.

Воспоминаниями о Зиганшине поделилась его дочь Ляйля Мавлюдова. «У каждого в нашей семье были свои обязанности. Я отвечала за уборку дома. И вот в какой-то момент эти свои обязанности я не очень хорошо выполнила. Папа ничего не сказал, но на пианино написал мое имя. Этим я все поняла. А еще он нас часто хвалил. В деревенском доме у нас было старое крыльцо, его очень трудно было мыть. И папа, когда приходил с работы, всегда восхищался этой моей работой. Он всегда замечал наши поступки. И в следующий раз хотелось сделать еще лучше», – рассказала она.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Его работу очень ценили в Москве»

Директор Музея истории сельского хозяйства РТ Наиль Сабиров назвал Усмана Зиганшина человеком-легендой.

«В период, когда он работал министром сельского хозяйства, произошли большие преобразования в сельскохозяйственном производстве республики. Его работу очень ценили в Москве. Причем его никогда в приемных не держали, сразу принимали, и все вопросы, которые он поднимал по дальнейшему развитию сельского хозяйства, быстро решались и доводились до конца», – рассказал он.

Сабиров отметил, что на фронте Зиганшин также был военным корреспондентом и выпускал газету. «Представляете, человек, который вышел из татарской деревни, четко писал на русском языке. Это о многом говорит. Мы всегда должны помнить об этом человеке и всем рассказывать о нем, потому что таких людей больше нет», – подчеркнул он.

Увековечение памяти о таких личностях, как Усман Зиганшин, – большое событие, добавил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«На самом деле, это очень дорогого стоит. Усман Шагиевич, будучи министром, внес большой вклад в развитие сельского хозяйства, да и в целом в развитие народного хозяйства республики. Он был профессионалом. И стиль работы у него был очень спокойный – он всегда все объяснял, доходчиво ставил задачи. Был требователен не только к подчиненным, но и к себе. При нем все поставленные задачи реализовывались», – заявил он.

«Выходец из народа, чиновник, обладающий большой человечностью»

Мемориальная доска Усману Зиганшину – работа скульптора, заслуженного деятеля искусств Татарстана Рустама Габбасова и его сына Рената. Габбасов отметил, что на памятном знаке хотел показать заслуги министра сельского хозяйства ТАССР.

«Люди должны увидеть, чем он занимался, к какой сфере относился. Хотел, чтобы сразу поняли, что этот человек имеет отношение к сельскому хозяйству, поэтому в руках держит букет из пшеничных колосьев. На доске отражается комбайн, который собирает урожай в поле, деревенские домики», – пояснил он.

По словам скульптора, он также хотел показать, что Зиганшин – «выходец из народа, чиновник, обладающий большой человечностью».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По инициативе Зиганшина в республике внедрялась прогрессивная система земледелия

Усман Зиганшин родился 26 сентября 1926 года в селе Большая Атня Арского кантона (сейчас – Атнинский район) Татарской АССР. После окончания восьми классов средней школы в 1941 году начал работать бухгалтером колхоза имени Кирова, а затем – бригадиром полеводческой бригады этого же колхоза.

В 1943 году был призван в Советскую Армию, где прослужил до 1950 года сначала в стрелковом полку, а потом – в танковом батальоне. Участвовал в боях по освобождению Белоруссии, Литвы, за Восточную Пруссию. Великую Победу встретил в Кенигсберге. За мужество, проявленное в боях, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.

Вернувшись к мирной жизни, Зиганшин поступил в сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов, где в 1953 году получил специальность младшего агронома. Затем заочно получил образование в Казанском сельскохозяйственном институте по специальности «ученый-агроном».

В разные годы работал председателем колхоза «Коммунизм таны» Атнинского района ТАССР, директором Атнинской машинно-тракторной станции, начальником райсельхозинспекции Атнинского и Тукаевского районов, вторым секретарем Тукаевского райкома КПСС ТАССР, начальником Куйбышевского производственного совхозно-колхозного управления ТАССР, первым секретарем Арского и Сармановского райкомов КПСС ТАССР.

Будучи министром сельского хозяйства ТАССР в 1971–1983 годы, большое внимание уделял развитию колхозов и совхозов, повышению квалификации специалистов отрасли. Часто посещал районы, общался с сельчанами и вникал в дела каждого хозяйства. Именно по его инициативе в республике внедрялась прогрессивная система земледелия.

За заслуги в развитии сельского хозяйства в 1983 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР».

В 1983–1987 годах возглавлял Государственную инспекцию ТАССР по заготовкам и качеству сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, с 1963 по 1984 год избирался членом Татарского обкома КПСС, с 1967 по 1985 год – депутатом Верховного Совета ТАССР VII, VIII, IX и X созывов, с 1969 по 1971 год – заместителем председателя Президиума Верховного Совета ТАССР.

Усман Зиганшин ушел из жизни 12 ноября 1992 года. Награжден орденами и медалями.