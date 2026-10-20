Фестиваль Ars Aeterna в Альметьевске открылся программой о Тукае

Фото: АНО «Идиллия Арт»

В образовательном центре «Альмет» в Альметьевске состоялась иммерсивная программа «Тукай», открывшая серию концертов фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» в городе. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Программа посвящена жизни и творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая. В ней объединили поэзию, музыку татарских композиторов и песочную анимацию. Прозвучали произведения Фарида Яруллина и Миляуши Хайруллиной.

Фото: АНО «Идиллия Арт»

В концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов Диляра Набиуллина (сопрано), Алия Уразалиева (скрипка), Ильназ Дудкин (баян), Аделия Зарифуллина (фортепиано), а также заслуженный артист Татарстана Владислав Захаров (флейта).

Программа представила наследие Габдуллы Тукая через сочетание музыкального и визуального искусства.