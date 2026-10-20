news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 20 октября 2026 13:52

Фестиваль Ars Aeterna в Альметьевске открылся программой о Тукае

Читайте нас в
Фестиваль Ars Aeterna в Альметьевске открылся программой о Тукае
Фото: АНО «Идиллия Арт»

В образовательном центре «Альмет» в Альметьевске состоялась иммерсивная программа «Тукай», открывшая серию концертов фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» в городе. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Программа посвящена жизни и творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая. В ней объединили поэзию, музыку татарских композиторов и песочную анимацию. Прозвучали произведения Фарида Яруллина и Миляуши Хайруллиной.

Фото: АНО «Идиллия Арт»

В концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов Диляра Набиуллина (сопрано), Алия Уразалиева (скрипка), Ильназ Дудкин (баян), Аделия Зарифуллина (фортепиано), а также заслуженный артист Татарстана Владислав Захаров (флейта).

Программа представила наследие Габдуллы Тукая через сочетание музыкального и визуального искусства.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»

Пять тысяч деревьев укрепят берега Казанки при поддержке «Казаньоргсинтеза»

19 октября 2026
Как татарстанцы могут исключить из платежки ЖКУ некоторые услуги

Как татарстанцы могут исключить из платежки ЖКУ некоторые услуги

20 октября 2026
Новости партнеров