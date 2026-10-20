Аварийная бригада Татарстана помогает восстанавливать водоснабжение Лисичанска

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Аварийная бригада ООО «Челныводоканал» из Набережных Челнов помогает восстанавливать сети водоснабжения в подшефном Татарстану Лисичанске. Вместе с сотрудниками местного водоканала специалисты устраняют аварии и производят замену запорной арматуры и поврежденных участков трубопроводов. В состав бригады входят пять человек: мастер Андрей Федоров, экскаваторщик, два монтажника и сварщик. Для Федорова командировка в Лисичанск стала пятой.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Один из сложных ремонтов прошел на улице Орджоникидзе. За пять рабочих дней специалисты устранили два порыва на чугунном водопроводе диаметром 325 мм. Эта линия обеспечивает подачу воды на насосную станцию РТИ и обслуживает большое количество абонентов.

«Работы у нас разные: устраняем локальные порывы, устанавливаем хомуты, выполняем сварку и частично заменяем участки водопровода. Работаем со стальными трубами диаметром от 57мм до 500мм, а также с пластиковыми трубами ПНД. Заранее определить объем работ на день сложно: иногда достаточно устранить небольшое повреждение, а иногда приходится искать место порыва и менять часть трубопровода», – рассказал мастер ООО «Челныводоканал» Андрей Федоров.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

По его словам, работать приходится в непростой обстановке. Из-за угрозы атак беспилотников постоянно приходится думать о безопасности людей и техники, при необходимости отводить машины в укрытия.

«Сами стараемся находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Это осложняет работу, но задачи остаются прежними – восстанавливать сети и обеспечивать жителей водой», – подчеркнул Федоров.