Около 55 тыс. заявок поступило на чемпионат по пилотированию дронов

Фото: пресс-служба Движения Первых

Движение Первых и Федерация гонок дронов России начали активную фазу регионального этапа Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Все регионы страны заранее получили оборудование для очных соревнований: пульты управления, компьютеры, специализированные полетные трассы и дроны.

Чемпионат помогает детям и молодежи определиться с будущей профессией, освоить практические навыки управления беспилотными воздушными судами и познакомиться с техническими дисциплинами. Проект также способствует развитию гонок дронов как современного вида спорта.

Председатель правления Движения Первых, Герой России и выпускник президентской кадровой программы «Время героев» Артур Орлов сообщил, что в этом году организаторы получили около 55 тыс. заявок от участников со всей страны.

По его словам, чемпионат с каждым годом привлекает все больше ребят, а региональные соревнования помогут им получить новые знания и навыки, испытать яркие эмоции и приблизиться к выходу во всероссийский финал.

Региональный этап станет важным испытанием перед финалом, где участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство. Победители представят свои регионы в Москве. Чтобы стать абсолютным чемпионом, юным пилотам потребуется показать высокий уровень подготовки и стремление к победе.

Президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев отметил, что в 2026 году турнир выйдет на новый уровень. Число юных спортсменов в финале вырастет более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. При этом в финале будут представлены все регионы страны. По словам Галаева, организаторы стремятся привлечь в сферу беспилотных авиационных систем будущих инженеров, чемпионов и технологических лидеров.

Региональные соревнования проходят очно по всей России и включают три последовательные дисциплины, которые проверяют как теоретические знания, так и практические навыки управления дронами.

На первом этапе – «Теоретическое тестирование» – участникам предстоит ответить на 50 вопросов об устройстве беспилотных летательных аппаратов, принципах их работы, правилах эксплуатации и технике безопасности.

Затем юные пилоты проверят свои навыки в дисциплине «Технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов». Им предстоит управлять виртуальными дронами в специализированной среде «Квадросим».

На заключительном этапе, который называется «Класс 75 мм», участники будут соревноваться в скорости и точности управления настоящими дронами на специально оборудованной трассе. Каждый пилот должен успешно завершить гонку.

По итогам региональных соревнований организаторы составят общий протокол. Участники, занявшие с первого по пятое место в каждом субъекте России, получат путевки в финал чемпионата. Он пройдет очно в Москве с 17 по 22 ноября 2026 года.