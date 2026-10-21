Исследование: 22% казанцев стали тщательнее изучать условия кредитов

Жители Казани при выборе кредита или займа учитывают не только финансовые условия, но и вероятность одобрения, скорость получения денег и простоту оформления. Такие данные получили в ходе исследования «Альфа-Денег», имеющегося в распоряжении «Татар-информа».

Вероятность одобрения важна для 19% участников опроса, скорость получения денег – для 15%, а простота оформления – для 12%. Также казанцы обращают внимание на процентную ставку, общую сумму переплаты, размер ежемесячного платежа, отсутствие дополнительных комиссий, срок кредита или займа и надежность компании.

Большинство респондентов готовы сравнить несколько предложений перед оформлением займа. Так, 38% изучили бы два-три варианта, 26% – четыре-пять, а 17% рассмотрели бы более пяти предложений. Еще 19% остановились бы на первом подходящем варианте.

Время, которое казанцы готовы потратить на сравнение условий, также различается. От 15 до 30 минут на это выделили бы 28% опрошенных, от получаса до часа – 24%. Еще 18% готовы изучать предложения в течение одного-двух часов, а 16% – нескольких дней. При этом 14% потратили бы на выбор не более 15 минут.

Перед оформлением кредита или займа 63% участников исследования проверили бы процентную ставку, 58% – общую сумму переплаты, а 52% – размер ежемесячного платежа. Отзывы о компании изучили бы 34% респондентов, дополнительные комиссии и услуги проверили бы 30%.

Срок кредита или займа имеет значение для 26% опрошенных, полная стоимость кредита – для 23%, штрафы и последствия просрочки – для 21%. Возможность досрочного погашения проверили бы 18% участников исследования.

На вопрос о том, с чего они начали бы подготовку к оформлению кредита или займа, 23,2% респондентов ответили, что сначала рассчитали бы будущие платежи. Еще 18,4% сравнили бы предложения разных компаний, а 18% внимательно изучили бы условия договора.

Оценку собственных доходов и расходов назвали первым шагом 14,4% опрошенных, консультацию с близкими – 14%, изучение отзывов – 12%.

За последние два года некоторые жители Казани стали внимательнее выбирать кредитные продукты. Так, 22% респондентов теперь тщательнее изучают условия, а 13% чаще сравнивают предложения разных компаний. Еще 12% стали больше внимания уделять общей сумме переплаты, 7% – размеру ежемесячного платежа. При этом у 23% опрошенных отношение к кредитам и займам существенно не изменилось.