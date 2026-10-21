От биохимии до 3D-моделирования: в Казани пройдут три научных фестиваля

С 24 октября по 7 ноября в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) проведут три научных фестиваля в рамках республиканского проекта «Физико-химический прорыв». Ожидается, что в научно-образовательной программе примут участие 1,6 тыс. школьников 7–11-х классов, сообщает пресс-служба проекта.

Участников ждут научные эксперименты, знакомство с современными технологиями и открытиями. В программу войдут интерактивные лекции, практические мастер-классы, выставки научных институтов и промышленных партнеров, а также кейс-чемпионаты, на которых школьные команды представят и защитят свои проекты.

Фестивали помогут школьникам увидеть, как физика и химия применяются на практике и становятся основой технологий, которые меняют повседневную жизнь.

«Химбиофест»: химия живых систем

Первый фестиваль пройдет 24 октября. Школьники познакомятся с биохимией, химическими процессами в живых организмах и химией пищевых продуктов.

Участники узнают, как проверять чистоту воды и создавать йогурты, а также попробуют приготовить натуральные напитки и съедобный гидрогель. Кроме того, программа познакомит их с миром вирусов и бактерий.

Зарегистрироваться на «Химбиофест» можно по ссылке.

«Полифест»: удивительный мир полимеров

31 октября состоится фестиваль, посвященный полимерам и созданию новых материалов.

Школьники смогут изготовить ароматические визитки, парфюмерную продукцию, изделия из эпоксидной смолы и фармацевтические свечи. В программе также запланированы эксперименты «Полимерная броня для мыльного пузыря» и «Слайм с умом: полимеры в твоей руке».

Отдельное внимание уделят международным стандартам качества и экологической безопасности.

Регистрация на «Полифест» доступна по ссылке.

«Спецхимфест»: технологии, которые работают

Третий фестиваль пройдет 7 ноября и познакомит школьников с прикладной химией и современными производственными технологиями.

Участники узнают, как создают огнезащитные краски и очищают сточные воды, попробуют изготовить свечи методом свободного литья и освоят основы 3D-моделирования сложных объектов.

Зарегистрироваться на «Спецхимфест» можно по ссылке.

Место проведения: Казань, Сибирский тракт, 12, корпус Л, КНИТУ.

«Физико-химический прорыв» – республиканский проект Татарстана, направленный на развитие естественно-научного образования, поддержку учителей и школьников, а также подготовку инженерных кадров. Программу инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Проект призван повысить интерес школьников к естественным наукам, создать условия для подготовки будущих исследователей и инженеров и развивать качественное физико-химическое образование.

Программа объединяет школьников, педагогов и родителей, формируя системный подход к развитию естественно-научного образования в республике.

Подробнее о проекте – на сайте.