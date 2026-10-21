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Происшествия 21 октября 2026 10:53

Три человека погибли в ЛНР из-за вражеских ударов по автомобилям

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Трое мирных жителей погибли в ЛНР в результате вражеских ударов по автомобилям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, в Новоайдарском округе вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю «Луганскгаз» филиала ООО «Черноморнефтегаз».

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось», – написал Пасечник в МАКС.

Кроме того, на участке трассы Кировск – Фрунзе ВСУ атаковали легковой автомобиль. Двое мужчин погибли.

#ЛНР #всу #погибли люди
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