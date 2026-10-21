Три человека погибли в ЛНР из-за вражеских ударов по автомобилям

Трое мирных жителей погибли в ЛНР в результате вражеских ударов по автомобилям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, в Новоайдарском округе вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю «Луганскгаз» филиала ООО «Черноморнефтегаз».

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось», – написал Пасечник в МАКС.

Кроме того, на участке трассы Кировск – Фрунзе ВСУ атаковали легковой автомобиль. Двое мужчин погибли.