Призывники Актанышского района будут служить от Подмосковья до Дальнего Востока

Первая группа осеннего призыва из Актанышского района отправилась на военную службу в Вооруженные Силы России. Более 15 молодых людей провожали родители, родственники, друзья и земляки.

На торжественной церемонии будущим солдатам напутствия дали представители районного военного комиссариата.

По словам заместителя районного военного комиссара Радислава Авзалова, в этом году на службу отправляются физически подготовленные молодые люди с хорошим здоровьем. Большинство призывников будут служить в Сухопутных войсках, Военно-морском флоте и войсках Национальной гвардии. Места службы находятся в разных регионах страны – от Московской области до Дальнего Востока.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Наши парни подготовлены, в этом году в армию уходят молодые люди с хорошим здоровьем. Особенно хочу отметить тех, кто получает водительское удостоверение категории „С“. Есть среди наших парней и выпускники кадетской школы. Они прошли школу жизни, поэтому, думаю, служить в Вооруженных Силах им будет легче», – отметил Авзалов.

Он пожелал призывникам успешной службы и выразил надежду, что через год они вернутся домой живыми и невредимыми.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой