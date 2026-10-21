«Ак Барс» примет «Торпедо» на своем льду в единственном домашнем матче серии

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо». Встреча пройдёт на «Татнефть Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» подходит к игре в непростой ситуации. После 18 матчей казанцы набрали 18 очков и занимают пятое место в Восточной конференции, однако в последних встречах команда одержала две выездные победы – над «Шанхайскими Драконами» и минским «Динамо».

«Торпедо» занимает четвертую позицию в Западной конференции, набрав 21 очков в 16 встречах. В первом матче нынешнего сезона между этими соперниками победу праздновали нижегородцы – 3:2.