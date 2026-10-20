В Альметьевске с аншлагом прошла программа «Моцарт: портрет в звучании»

Фото: АНО «Идиллия Арт»

В Альметьевске в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» прошел концерт «Моцарт: портрет в звучании». Программа состоялась в образовательном центре «Альмет» при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

В основу постановки легла история жизни и творчества Вольфганга Амадея Моцарта. Актер Алексей Шитиков представил зрителям художественную декламацию, которая сопровождалась живой оркестровой музыкой и фортепианными партиями Аделии Зарифуллиной. Камерным оркестром «Идиллиум» дирижировал Ильназ Дудкин.

Фото: АНО «Идиллия Арт»

Одним из главных событий вечера стала премьера одноактной оперы Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», созданной по мотивам одноименной «маленькой трагедии» Александра Пушкина. Роли Моцарта и Сальери исполнили Динар Шарафетдинов и Дмитрий Босов соответственно.

Всего концерты фестиваля в Альметьевске посетили более 500 зрителей.