В Бугульме студент заключил контракт для службы в войсках беспилотных систем

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Житель Луганской Народной Республики отправился из Бугульмы для комплектования Африканского корпуса, ещё двое жителей Елабужского района заключили контракты для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов.

Все трое отправились к местам прохождения подготовки на автобусе, выделенном правительством Татарстана. Житель ЛНР имеет опыт участия в боевых действиях: с 2014 года он служил в народном ополчении и участвовал в освобождении территорий республики. После подготовки в одном из регионов России он отправится на Африканский континент.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Двое жителей Елабужского района через Бугульминский военкомат оформили документы для участия в СВО. После подготовки в Ростовской области они пополнят резервный полк Центрального военного округа.

Кроме того, студент Бугульминского профессионально-педагогического колледжа решил заменить срочную службу на контрактную. Молодой человек подписал специальный контракт сроком на один год и будет служить оператором беспилотных летательных аппаратов в полку 1232 Центрального военного округа.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В этом подразделении служат в том числе бугульминцы, призванные в 2022 году в рамках частичной мобилизации.

«В Татарстане студенты могут заключить спецконтракт на год без автоматического продления. Проходить службу они будут всего 12 месяцев, после их уволят, только если они сами не захотят продлить контракт. Они как минимум получат новую современную профессию, проходя службу», — отметил Миннетдинов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

По словам военного комиссара, денежное довольствие операторов беспилотных систем начинается от 240 тыс. рублей в месяц.

Для студентов, заключивших контракт, также предусмотрены дополнительные условия со стороны учебных заведений: академический отпуск, индивидуальный график или дистанционное обучение, а также бесплатное посещение спортивных объектов. В некоторых вузах предусмотрены дополнительные выплаты.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

На торжественном митинге перед отправкой присутствовали представители религиозных конфессий Баязит хазрат и отец Евгений. Они передали призывникам мусульманский молитвенный коврик и православный набор.

Напутственные слова также сказали офицер-воспитатель кадетской школы-интерната Александр Александров, пришедший с учащимися — участниками движения «Юнармия», и председатель Бугульминского местного отделения ДОСААФ, участник боевых действий в составе добровольческого отряда «Барс-19» Александр Лаврентьев.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка из Бугульмы запланирована на 22 октября. На службу в войска беспилотных систем на год отправится студент Бугульминского аграрного колледжа. В этот же день из военкомата проводят мужчин, которые будут выполнять задачи в составе мобильных огневых групп по охране объектов жизнеобеспечения Татарстана.

По данным военкомата, они выезжают не впервые, двое имеют опыт участия в специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой