Для учащихся открыли бесплатные курсы программирования «Код будущего»

На госуслугах открылась запись на бесплатные курсы программирования для подростков «Код будущего», которые организованы по национальному проекту «Экономика данных». В них могут принять участие школьники 8 – 11 классов и студенты колледжей, обучающиеся по IТ-специальностям, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В этом учебном году можно выбрать один из более ста онлайн и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности – от базового до олимпиадного», – говорится в сообщении.

Школьники и студенты могут пройти обучение по нескольким направлениям: программирование (1С, создание сайтов, приложений и игр, работа с базами данных, основы кибербезопасности и другое), искусственный интеллект (анализ данных, машинное обучение, нейросети, работа с языковыми моделями) и робототехника (сборка и программирование роботов, компьютерное зрение, технологии автономного движения).

Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего». Он даст дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Подать заявку на госуслугах можно только на один курс. Сделать это может как школьник или студент колледжа, так и его родитель или другой законный представитель.

Для записи необходимо выбрать формат и направление и дождаться проверки документов. После этого будет направлена ссылка на вступительное испытание. Успешно сдав тест, можно записаться на соответствующий уровню подготовки курс.