Хадиуллин заявил, что эксперимент по сдаче двух ОГЭ в Татарстане прошел успешно

В федеральном эксперименте по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех в Татарстане участвовали более 3,5 тыс. выпускников из 44 районов, или 7,5% сдающих основной государственный экзамен. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования в Татарстане прошел успешно. Поступление в колледжи и техникумы по двум обязательным экзаменам востребовано. Особую ценность представляет ориентация эксперимента на приоритетные отрасли экономики региона», – заявил глава Минобрнауки.

В рамках эксперимента подготовка ведется по 33 рабочим профессиям и семи специальностям в 52 организациях по приоритетным отраслям – транспорту, сельскому хозяйству, машиностроению, строительству, энергетике, нефтегазовому делу, отметил Хадиуллин.

Он добавил, что 60% выпускников выбирают учреждения среднего профессионального образования.

Пилотный проект по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех стартовал в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этом году участниками эксперимента стали уже 12 регионов России, включая Татарстан.