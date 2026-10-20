В Татарстане ожидаются заморозки и похолодание до -6

В Татарстане ожидается похолодание, местами ночью температура воздуха может опуститься до -6 градусов. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан Ирина Трущина, передают «Вести Татарстана».

По ее словам, в ближайшие сутки ночью похолодает до -1...-6 градусов, а днем температура не превысит 7 градусов тепла. В среду, 21 октября, ночью ожидается от -4 до +1, днем максимальная температура составит от +8 до +13. В четверг, 22 октября, а также до конца недели в ночные часы прогнозируется от -2 до +3, днем ожидается до +9 градусов.