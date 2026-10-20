Вынужденная ЧС и недобор 700 тысяч тонн зерна: какой урожай ждет Татарстан

В Татарстане завершается уборочная кампания. В этом году она проходит в непростых условиях из-за повышенных осадков и переувлажнения почвы. Несмотря на это, аграрии ожидают достойный урожай зерновых и других культур. Собранное зерно и его прошлогодние остатки покроют внутренние потребности республики. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ожидаемый валовой сбор зерна в бункерном весе составит порядка 4,2 млн тонн, а после доработки – около 4 млн тонн»

Из-за обильных дождей в период уборочной кампании в Татарстане недобрали, по предварительным данным, около 700 тыс. тонн зерна. Несмотря на сложности, на данный момент собрано более 3,8 млн тонн зерна при средней урожайности 34,5 ц/га, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Еще предстоит обмолотить кукурузу на зерно на площади 56 тыс. га. Дополнительно планируем намолотить около 470 тыс. тонн зерна кукурузы. В целом ожидаемый валовой сбор зерна в бункерном весе составит порядка 4,2 млн тонн, а после доработки – около 4 млн тонн в чистом виде», – сообщил он.

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Убытки из-за потери зерна на застрахованных площадях аграриям будут возмещены, эта работа сейчас проводится. «Но работа со страховыми компаниями небыстрая. Хотя, когда негативные погодные условия начались, специалисты страховых компаний постоянно выезжали на место», – отметил глава Минсельхозпрода.

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По его словам, в период уборочных работ в среднем по республике выпало 165 мм осадков – это 150% от среднемноголетних значений. «Это привело к переувлажнению почвы и усложнило уборочные работы. Хотя текущий год для растениеводства и формирования урожая складывался благоприятно, не было дефицита влаги в период вегетации. Но задержалась уборка из-за дождей», – заявил Зяббаров.

Марат Зяббаров Фото: prav.tatarstan.ru

А с 1 октября в 41 районе Татарстана был введен режим чрезвычайной ситуации из-за постоянных осадков и переувлажнения почвы. «Это была вынуждена мера», – подчеркнул министр.

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«Для нас задача номер один – внутренний рынок»

Обильные осадки не могли не сказаться на качестве зерна. В Татарстане собрали зерно разного класса, но больше всего – 4-го и 5-го класса, сообщил Зяббаров, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

При этом глава Минсельхозпрода подчеркнул, что имеющееся зерно покроет внутренние потребности республики. «Для нас задача номер один – внутренний рынок. Внутренняя потребность республики в зерне составляет около 3 млн тонн. Из них около 2 млн тонн необходимо на корм животным, остальное идет на муку, хлебобулочные изделия. Зерно в республике есть даже с запасом. Здесь сложностей не видим», – заявил он.

Более 1,5 млн тонн зерна заложено на хранение на элеваторах республики. Кроме того, еще имеется около полумиллиона тонн прошлогодних остатков, сказал глава Минсельхозпрода.

«Всего в Татарстане функционируют 39 элеваторов. Имеющие мощности хранения в хозяйствах и на элеваторах в целом составляют 5 млн тонн, из них половина – это зернохранилища в хозяйствах, другая половина – элеваторы», – отметил он.

Кроме того, в последние годы активно используется технология хранения зерна и масличных культур в полимерных рукавах. Ежегодно в рукава закладывается от 300 до 500 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Эту технологию в республике в основном применяют крупные холдинги.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цены очень низкие, особенно на зерновые культуры»

Закупочные цены на зерно остаются низкими. Так, по состоянию на 15 октября, средняя закупочная цена на пшеницу 3-го класса составляет 11,5 тыс. рублей за тонну с НДС, 4-го класса – 9,9 тыс. рублей, фуражную – 8,7 тыс. рублей, рожь – 13,5 тыс. рублей, ячмень – 8,8 тыс. рублей, рассказал Зяббаров.

«Цены очень низкие, особенно на зерновые культуры. Но для поддержки производителей зерновых культур Правительством России выделяется субсидия на возмещение части затрат на реализованное зерно», – подчеркнул он.

В этом году производители республики получили государственную поддержку в объеме 301,5 млн рублей на 206 тыс. тонн реализованного зерна, заметил министр.

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«Рентабельность производства таких культур как, сахарная свекла, подсолнечник, рапс составляет от 12 до 40%, и есть гарантированный рынок сбыта, как на территории республики, так и в близлежащих регионах. И по этим культурам цены повыше, но вопрос себестоимости тоже имеет место быть», – заявил он.

Зяббаров добавил, что сейчас на электронной площадке «Объединенной зерновой компании» проводится отбор элеваторов для хранения зерна интервенционного фонда. В Татарстане аккредитованы элеваторы девяти компаний.

Минсельхоз России подготовил проект приказа об установлении предельных цен для закупочных и товарных интервенций на зерновом рынке с 1 ноября этого года по 30 июня 2027-го. Минимальные цены, по которым будут проводиться закупки в госфонд урожая зерна 2025 и 2026 годов, на пшеницу 3-го класса достигают 12,2 тыс. рублей, 4-го класса – 11,8 тыс. рублей, рожь не ниже 3-го класса – 11,6 тыс. рублей, ячмень – 11,2 тыс. рублей за тонну с НДС.

«Здесь цены буквально на тысячу рублей выше рыночной. Но и на рынке цены разные. Производители ищут достойные цены на свою продукцию», – отметил глава Минсельхозпрода.

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Татарстан отправил на экспорт зерновую продукцию почти на 25 млн долларов

В этом году Татарстан экспортировал в зарубежные страны 102,1 тыс. тонн зерновых культур более чем на 24,8 млн долларов США, сообщил Зяббаров.

В том числе из республики было отправлено 7,1 тыс. тонн пшеницы, 29,7 тыс. тонн кукурузы, 62,1 тыс. тонн ячменя и 3,1 тыс. тонн гречихи.

«Более 2,7 тыс. тонн экспортировано в Восточную Европу, свыше 96,5 тыс. тонн – на Ближний Восток и Закавказье, а также более 2,5 тыс. тонн – в Азию. Целевые страны – Китай, Индия, Иран и страны Таможенного союза», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия.

«По дизельному топливу проблем не наблюдается»

Не обошел вниманием глава Минсельхозпрода и топливный кризис, который затронул многие регионы России. Не смотря на напряженную ситуацию по всей стране, производители Татарстана его особо остро не почувствовали, заявил он.

«По дизельному топливу проблем не наблюдается. Топливо есть в необходимом объеме. И весь необходимый аграриям объем был поставлен. Сбоев не было и нет. Были вопросы от мелких сельхозтоваропроизводителей, но они были отработаны. Они получали топливо на заправочных станциях», – подчеркнул Зяббаров.

Сейчас в хозяйствах республики имеется двухнедельный недельный запас горюче-смазочных материалов: 10 тыс. тонн дизтоплива и 54 тонны бензина. А с начала этого года закуплено 138,4 тыс. тонн дизтоплива и 12,3 тыс. тонн бензина.

В целом нефтяными компаниями хозяйствам было выделено 140 тыс. тонн дизтоплива, в том числе 35 тыс. тонн на уборочную кампанию.

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«По масличным культурам ожидается неплохой урожай – более 1 млн тонн»

Что касается других культур, то в Татарстане ожидают высокий урожай сахарной свеклы – около 2,3 млн тонн. Уже собрано 2,1 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия.

«Урожайность с гектара составляет 529 центнеров, что на 35 центнеров выше уровня прошлого года. Оба сахарных завода работают. За сутки они перерабатывают около 15 тыс. тонн сырья. Уже переработано 705 тыс. тонн и произведено 94 тыс. тонн сахара нового урожая», – сказал он.

По словам Зяббарова, завершается уборка рапса и масличного льна, продолжается – подсолнечника и сои. «В целом по масличным культурам ожидается неплохой урожай – более 1 млн тонн», – констатировал он.

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Близится к завершению уборка картофеля. Его ожидаемый валовой сбор во всех категориях хозяйств – около 790 тыс. тонн. Кроме того, собрано 165 тыс. тонн овощей.

«Параллельно на полях ведутся работы под урожай 2027 года. Озимые культуры посеяны на площади свыше 484 тыс. га. В этом году площади озимого рапса составили 86 тыс. га, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Эта культура для нас перспективная, имеет высокую урожайность и необходимо меньше затрат на проведение защитных мероприятий от вредителей. Но есть вопрос в хорошей перезимовке», – заключил глава Минсельхозпрода.