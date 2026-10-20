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Культура 20 октября 2026 13:09

В Бугульме представили оперу «Моцарт и Сальери» в рамках Ars Aeterna

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В Бугульме представили оперу «Моцарт и Сальери» в рамках Ars Aeterna
Фото: АНО «Идиллия Арт»

В Бугульме в Доме Техники состоялся концерт «Моцарт: портрет в звучании» в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Первая часть программы включала иммерсивный моноспектакль о жизни и творчестве Вольфганга Амадея Моцарта. В постановке участвовали Алексей Шитиков и Аделия Зарифуллина.

Во второй части вечера зрителям представили одноактную оперу Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», созданную по мотивам одноименной «маленькой трагедии» Александра Пушкина. Партии композиторов исполнили Динар Шарафетдинов и Дмитрий Босов. Музыкальное сопровождение обеспечил камерный оркестр «Идиллиум» под управлением дирижера Ильназа Дудкина.

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