В Бугульме представили оперу «Моцарт и Сальери» в рамках Ars Aeterna

Фото: АНО «Идиллия Арт»

В Бугульме в Доме Техники состоялся концерт «Моцарт: портрет в звучании» в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».

Первая часть программы включала иммерсивный моноспектакль о жизни и творчестве Вольфганга Амадея Моцарта. В постановке участвовали Алексей Шитиков и Аделия Зарифуллина.

Во второй части вечера зрителям представили одноактную оперу Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», созданную по мотивам одноименной «маленькой трагедии» Александра Пушкина. Партии композиторов исполнили Динар Шарафетдинов и Дмитрий Босов. Музыкальное сопровождение обеспечил камерный оркестр «Идиллиум» под управлением дирижера Ильназа Дудкина.