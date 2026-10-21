В России открыли регистрацию на патриотический фестиваль по компьютерному спорту

Открылась регистрация команд на Всероссийский патриотический фестиваль по компьютерному спорту Лиги «Квазар». Он пройдет в онлайн-формате с сентября по декабрь 2026 года и объединит молодых участников со всей страны.

Фестиваль призван вовлечь школьников и студентов в социально значимую деятельность, а также познакомить их с историей, культурой и героическим наследием России через компьютерный спорт.

К участию приглашают учащихся школ, колледжей и вузов в возрасте от 14 до 25 лет. Соревнования организуют в рамках пяти тематических кубков: Спортсменов, Культуры, Дружбы, Героев и Традиций. Каждый из них будет состоять из двух этапов – основного и финального.

Участники смогут соревноваться в двух дисциплинах. В категории «Боевая арена» представлены Dota 2 и Mobile Legends: Bang Bang, а в категории «Тактический трехмерный бой» – Counter-Strike 2 и «Мир Танков».

Команды должны представлять одно учебное заведение. В зависимости от дисциплины в их состав могут входить от пяти до десяти человек: пять основных игроков и до пяти запасных. Для отдельных дисциплин предусмотрен состав от трех до шести участников.

Подробные условия участия и регламент соревнований опубликованы в группе фестиваля во «ВКонтакте».