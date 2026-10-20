В Казани прошел первый в новом сезоне «Урок цифры» по ИИ и 3D-технологиям

В казанской школе №18 состоялся первый открытый интерактивный урок нового сезона всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Первым спикером программы стал вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов.

Он провел для школьников занятие на тему «Искусственный интеллект: 3D-технологии», где рассказал о возможностях нейросетей и объяснил, как правильно формулировать промпты для генерации объемных цифровых объектов.

Ученики подробно разобрали главные отличия 2D-моделирования от 3D, посмотрели тематический видеоролик и отправились в виртуальное приключение вместе с героиней Соней. Дети узнали, как создаются трехмерные объекты, как устроен процесс 3D-печати и какую роль в этих процессах играют алгоритмы искусственного интеллекта. Школьники поделились мыслями о том, какие вещи они хотели бы смоделировать самостоятельно. В завершение урока подростки закрепили материал на специальном игровом тренажере и получили именные сертификаты.

«В прошлом учебном году в рамках проекта мы провели 13 открытых уроков, которые объединили более 1500 подростков республики. Программа получила высокую оценку и от самих учащихся, и от педагогов. Видя такой живой отклик и реальную пользу для профориентации, мы с радостью возобновляем цикл этих занятий в Татарстане», – отметил заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.