news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 октября 2026 09:39

«Нет свободных машин»: пользователи вновь столкнулись с проблемами вызова такси

Читайте нас в

Пользователи «Яндекс Go» вновь могут столкнуться с трудностями при заказе такси. При попытке вызвать машину приложение сообщает, что свободных автомобилей нет.

По данным сервисов мониторинга, утром 21 октября массового сбоя в работе «Яндекс Go» не зафиксировано. При этом отдельные сообщения о проблемах с «Яндекс Такси» поступают. Причины трудностей с заказом машин на данный момент неизвестны.

Ранее, в октябре, жители Казани уже сталкивались с перебоями в работе «Яндекс Go». Пользователи сообщали о длительном поиске автомобилей, ошибках при оформлении заказов и невозможности вызвать такси. Проблемы также наблюдались в других регионах России.

#такси
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Отправил за решетку 700 участников ОПГ: о вкладе Сафарова в жизнь Татарстана

Отправил за решетку 700 участников ОПГ: о вкладе Сафарова в жизнь Татарстана

20 октября 2026
Ведущие шоу «Особенности национальной кухни» рассказали о съёмках в Казани

Ведущие шоу «Особенности национальной кухни» рассказали о съёмках в Казани

20 октября 2026
Новости партнеров