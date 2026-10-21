«Нет свободных машин»: пользователи вновь столкнулись с проблемами вызова такси

Пользователи «Яндекс Go» вновь могут столкнуться с трудностями при заказе такси. При попытке вызвать машину приложение сообщает, что свободных автомобилей нет.

По данным сервисов мониторинга, утром 21 октября массового сбоя в работе «Яндекс Go» не зафиксировано. При этом отдельные сообщения о проблемах с «Яндекс Такси» поступают. Причины трудностей с заказом машин на данный момент неизвестны.

Ранее, в октябре, жители Казани уже сталкивались с перебоями в работе «Яндекс Go». Пользователи сообщали о длительном поиске автомобилей, ошибках при оформлении заказов и невозможности вызвать такси. Проблемы также наблюдались в других регионах России.