На КАМАЗе в Набережных Челнах стартовал осенний трудовой проект для студотрядов

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

В Набережных Челнах на КАМАЗе начался межрегиональный студенческий производственный трудовой проект. Впервые за время сотрудничества студенческие отряды организованно работают на предприятии не только во время летних или зимних каникул, но и осенью. Для участия в проекте студентам перенесли сроки производственной практики, сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

В проекте задействованы 300 молодых людей из 14 регионов России. Они будут работать на ключевых участках полного цикла производства грузовиков. Впервые студенческие отряды КАМАЗа трудоустроились в Департаменте технического контроля.

Кроме того, участники продолжат работать на сборочных линиях автомобильного, литейного, прессово-рамного заводов, а также заводов мостов и двигателей.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что трудоустройству молодежи на промышленные предприятия сегодня уделяют большое внимание.

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

Опыт Татарстана в этой сфере получил признание на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи, который ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты России.

Ислаев подчеркнул, что КАМАЗ остается ведущим работодателем Российских студенческих отрядов в промышленности. За два с половиной года сотрудничества на предприятии провели пять всероссийских трудовых проектов.

Благодаря созданию на КАМАЗе зонального штаба и круглогодичному трудоустройству на предприятии успели поработать более 7 тыс. участников студенческого движения.

По словам Ислаева, осенний этап стал новым форматом для промышленного направления и открывает дополнительные возможности как для студентов, так и для самого предприятия.

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

Перед началом работы все участники бесплатно прошли профессиональное обучение. Они освоили специальности слесарей механосборочных работ, операторов автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, стерженщиков, сварщиков, формовщиков, а также контролеров станочных и слесарных работ.

Трудовой сезон на КАМАЗе продлится до первых дней декабря. За это время студенты смогут получить практический опыт на крупном промышленном предприятии и одновременно продолжить обучение.

Для участников подготовили и внепроизводственную программу: спортивные и творческие мероприятия, образовательные события и волонтерские акции. Студенты проведут мастер-классы и профориентационные встречи в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ».

Также они присоединятся к всероссийской акции «Неделя без турникетов», в рамках которой школьники и студенты смогут познакомиться с профессиями на автомобильном заводе.

Фото: пресс-служба студотрядов Татарстана

Отдельное внимание организаторы уделили сотрудничеству с образовательными учреждениями. Для представителей средних специальных учебных заведений Татарстана проведут интенсив, посвященный возможностям трудоустройства на КАМАЗе.

С 2024 года студенческие отряды Татарстана выступают опорным регионом по развитию производственного направления. За этот год на промышленных предприятиях республики работали 4 769 человек, большинство из них – на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Основными работодателями производственных студенческих отрядов Татарстана остаются предприятия Союза машиностроителей России – ПАО «КАМАЗ» и АО «ПОЗиС».

Работу студенческих отрядов республики координирует Министерство по делам молодежи Татарстана. Она ведется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».