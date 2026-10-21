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Общество 21 октября 2026 11:24

В Казани пройдет благотворительный концерт в поддержку военнослужащих из РТ

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Благотворительный концерт «Барысы да егетләр өчен!» состоится 21 октября в 19:00 в казанском КЦ «Чулпан». На одной сцене выступят известные артисты татарской эстрады и волонтеры, чтобы поддержать военнослужащих из Татарстана.

Все деньги, вырученные от продажи билетов, передадут региональной волонтерской группе «Помощь СВОим Татарстан». Средства направят на покупку необходимого оборудования, снаряжения и медикаментов.

Один из организаторов концерта – член Татарстанского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и руководитель движения «Помощь СВОим Татарстан» Мавлия Салахова. Ее супруг участвует в специальной военной операции. На концерте Салахова не только выступит в качестве организатора, но и выйдет на сцену вместе с участницей волонтерской группы Гульшат Идрисовой.

В программе заявлены выступления Зайнаб Фархетдиновой, Расима Низамова, Зульфиры и Алмаза Мирзаяновых, Рустема Закирова, дуэта «Фарида-Алсу», Ляйсан Махмутовой, Рустема Асаева, Сирины Зайнутдиновой, Айгуль Набиуллиной, Алины Шарипжановой, Айзата Мардана и Марины Карповой.

#Благотворительный концерт #татарская эстрада
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