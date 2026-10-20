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Культура 20 октября 2026 08:42

Театр кукол «Экият» представит спектакль «Адәмнәр» на фестивале в Алматы

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Театр кукол «Экият» представит спектакль «Адәмнәр» на фестивале в Алматы

Татарский государственный академический театр кукол «Экият» примет участие в IV Международном фестивале театров кукол Almaty Puppet Festival – 2026. Казанские артисты выступят в Алматы 23 октября.

В этом году фестиваль объединит 14 театров из 11 стран мира, в том числе Италии, Франции, Турции, Ирана и Азербайджана.

На сцене Государственного академического театра кукол Алматы «Экият» покажет спектакль «Адәмнәр» («Люди») по произведению Галимджана Ибрагимова. Постановку режиссера Ильгиза Зайниева представят на татарском языке.

Спектакль уже получил признание профессионального сообщества. Он был отмечен в четырех номинациях национальной театральной премии «Золотая Маска», а на Международном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге получил диплом «За лучшую режиссерскую работу».

Фото: Татарский государственный академический театр кукол «Экият»

#Татарский государственный театр кукол «Экият»
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