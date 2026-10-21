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Происшествия 21 октября 2026 13:12

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Запорожской области

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В Запорожской области пассажирский автобус подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

Пострадал человек в Приазовском округе, вблизи села Вишневое – вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. На той же дороге, но уже вблизи села Владимировка, погиб 44-летний мужчина.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели троих человек в результате атаки вражеских БПЛА по автомобилям.

#Запорожская область #атака БПЛА #погиб мужчина
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