Первые танкеры по «дизельной сделке» России и США отправят через два-три дня

Несколько танкеров готовятся к отправке в рамках «дизельной сделки» между Россией и США. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил на встрече со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, передает РБК.

По словам главы государства, первые танкеры отправятся через два-три дня. Суда будут следовать одно за другим, объем каждой партии составит 40 тыс. тонн.

Путин также подчеркнул важность финансовой составляющей сделки, отметив, что необходимо обеспечить условия для ее бесперебойной работы.