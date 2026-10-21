Студенты из Актаныша побывали в блиндаже и подземной мечети комплекса «Егет без»

Комплекс расположен рядом с яблоневым садом села Митряево. Раньше это место было известно своим родником, а сегодня здесь создан мемориально-исторический комплекс, посвященный участникам специальной военной операции. Его обустроили благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных жителей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Дорога к комплексу также имеет символическое значение: вдоль нее размещены названия городов и районов, в том числе находящихся в зоне проведения СВО и в тылу. Аллея напоминает о земляках, которые несут службу вдали от дома, и о связи военнослужащих с родным краем.

Во время экскурсии студенты увидели, как организован фронтовой быт. Внутри блиндажа воссозданы места для отдыха и сна, представлены предметы повседневного обихода. На территории также оборудованы полевая кухня и баня. Особое впечатление на молодых людей произвела подземная молельная комната – мечеть, расположенная рядом с блиндажом. Она служит местом для молитвы и духовной поддержки военнослужащих.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Комплекс создан по инициативе уроженца Митряево Рузаля Мингазова. С начала специальной военной операции он участвует в сборе гуманитарной помощи и лично доставляет необходимые грузы бойцам.

Кроме того, Мингазов выступает на встречах и мероприятиях с патриотическими стихотворениями.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Поездка в «Егет без!» стала для студентов Актанышского техникума первым знакомством с этим местом. Увиденное помогло им больше узнать об условиях службы военнослужащих и о том, какую роль играют вера, взаимная поддержка и связь с домом.

«Это была не просто обычная экскурсия. Зайдя в блиндаж и увидев подземную мечеть, мы глубже осознали, в каких нелегких условиях наши бойцы защищают наш покой. Каждый из них для нас – настоящий пример мужества и героизма», – поделились впечатлениями студенты.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Подобные экскурсии помогают молодежи знакомиться с современными событиями через реальные истории и памятные места.

Комплекс «Егет без!» задуман не только как дань уважения участникам СВО, но и как пространство, где молодое поколение может узнать о службе земляков и значении поддержки защитников Отечества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой