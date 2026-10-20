В России стартует всероссийская акция «Магия начинается здесь!»

Всероссийская акция «Магия начинается здесь!» стартовала в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Она направлена на популяризацию циркового искусства среди детей и поддержку юных талантов.

Школьники смогут представить свои работы в одной или нескольких номинациях. В их числе «Оригинальный жанр», «Воздушная гимнастика», «Жонглирование», «Клоунада», «Спортивная акробатика» и «Дрессура».

Также участники могут подготовить авторскую художественную афишу к цирковому представлению или творческий отзыв о наиболее ярком увиденном шоу.

«Отечественная цирковая школа славится сложнейшей акробатикой, уникальной режиссурой и высочайшим уровнем исполнительского мастерства, признанными во всем мире. Минкультуры России уделяет большое внимание раскрытию творческого потенциала подрастающего поколения. Новая акция «Магия начинается здесь!» предлагает богатый выбор номинаций для демонстрации своего мастерства», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Заявки принимаются с 20 октября по 20 ноября включительно в личном кабинете на портале «Культура для школьников».

По итогам акции эксперты в области искусства, циркового искусства и спорта определят около 100 наиболее интересных работ. Имена победителей опубликуют 8 декабря на сайте проекта.