Михаил Мурашко: в России растет заболеваемость раком среди детей

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В России растет число детских онкологических заболеваний. Об этом на II Международном конгрессе по детской онкологии и гематологии в Самарканде сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В презентации, представленной министром участникам форума, указано, что число новых случаев на 100 тысяч детей выросло на 8%. Чаще всего встречаются лейкемия, лимфома и опухоли центральной нервной системы. Рост числа онкопациентов произошел в том числе за счет улучшения диагностики.

«Сегодня высокие результаты лечения онкологических заболеваний у детей достигаются за счет того, что вне зависимости от региона проживания, у нас доступны инновационные методы лечения», – подчеркнул министр.

Говоря о развитии хирургических методов лечения, он указал на роботизированную хирургию, причем с использованием техники отечественного производства. В целом объемы высокотехнологичной помощи детям выросли за последние пять лет почти на 20%.

«В настоящее время число трансплантаций костного мозга увеличилось почти до 1000, в четыре раза возросло число телемедицинских консультаций и на 42% – число госпитализаций», – привел данные Мурашко.

Успехи России в лечении детского рака отмечены Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня в стране выздоравливают порядка 83% онкопациентов. При ряде заболеваний, таких, как ретинобластома, нефробластома достигается общая выживаемость выше 98%, сообщил Михаил Мурашко.