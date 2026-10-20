Сила команды и любовь к профессии: история химика Гульназ Шаривзяновой

Случай привел Гульназ Шаривзянову в химико-технологический колледж, а затем – в профессию, которая стала делом жизни. Сегодня ведущий инженер-химик казанского предприятия СИБУРа руководит командой из 43 человек, гордится своим делом и видит в заводе часть жизни города и будущего.





«Когда тебя выделяют среди достойных…»

Свой профессиональный путь Гульназ Шаривзянова начала с должности пробоотборщика. За годы работы на предприятии менялись технологии и задачи, а сама она постепенно росла в профессии. Сегодня главным источником вдохновения Гульназ считает людей.

В начале лета в Казани появились билборды с портретами сотрудников «Казаньоргсинтеза». Среди участников проекта – Гульназ Шаривзянова. Билборд с ее фотографией установили рядом с домом мамы.

«У нас же очень большой коллектив и все достойны. И когда тебя выделяют среди достойных, естественно, это приятно и неожиданно. У мамы появился еще один повод для гордости за меня. Я, конечно, растрогалась», – рассказывает Гульназ.

Изначально героиня планировала поступать на педагогическое направление, но обстоятельства сложились иначе. В итоге она стала студенткой химико-технологического колледжа. Уже во время учебы Гульназ познакомилась с нефтехимией и поняла, что хочет работать на «Казаньоргсинтезе».

«Во время учебы в колледже мы практически каждый семестр проходили практику на «Казаньоргсинтезе». Увидела масштабы предприятия, впечатлилась. Пришло осознание, что работа здесь дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому поставила цель – устроиться сюда на работу после получения диплома», – вспоминает собеседница.

Не с первого раза, но в цель

Однако устроиться на предприятие сразу не удалось. В 1999 году, получив диплом, Гульназ обратилась в отдел кадров, но свободных вакансий не оказалось. Девушка от своей цели не отказалась и продолжила приходить снова и снова.

«С момента получения диплома я ходила в отдел кадров как на работу – раз в неделю», – говорит она.

Через несколько месяцев настойчивость принесла результат: Гульназ приняли на работу.

«Выпускалась я из колледжа с разрядами 4 и 5. А взяли меня на позицию пробоотборщика первого разряда. Сначала удивилась этому первому разряду, а потом думаю: значит, начну с самой первой ступени, а дальше все зависит только от меня», – поделилась Гульназ.

Работу она совмещала с получением высшего образования и постепенно продвигалась по карьерной лестнице. Сегодня Гульназ Шаривзянова руководит группой из 43 человек.

«Поначалу был страх, – вспоминает она первые дни на работе. – Мне помогли коллеги, люди более опытные, готовые поделиться знаниями. Страх уходит с опытом».

«Быть частью такого процесса – большая гордость»

Любовь к профессии появилась постепенно и росла вместе с ответственностью. «Когда начинаешь управлять процессами, понимаешь, что ты – звено большого механизма и от твоих действий зависит многое, – появляется и любовь к профессии, и уважение к труду», – рассказывает Гульназ.

«Полимеры встречаются повсюду в нашей жизни: они рядом в бытовых мелочах, в достижениях медицины и движут вперед самолетостроение», – отмечает собеседница.

«Быть частью такого процесса – большая гордость. Я не представляю, чем можно заменить полимеры в нашей жизни. Стекло и металл – тяжелые материалы, а полимер легок, прочен и долговечен, и его можно перерабатывать», – делится Гульназ.

Группа под руководством Гульназ Шаривзяновой контролирует качество полиэтилена низкой плотности и поликарбоната.

«Производство ориентируется на наши результаты и при необходимости может своевременно внести корректировки. А готовую продукцию мы проверяем, чтобы клиент получил продукт соответствующего качества», – уточняет собеседница.

«Завод сегодня – технологичное производство»

Гульназ уверена: цифровизация изменила представление о нефтехимии.

«Завод сегодня – технологичное производство, где цифра и реальность переплетаются каждый день», – говорит она.

Цифровизация заметно изменила и работу лаборатории. Бумажные журналы заменили цифровыми: теперь весь путь от пробы до готовой продукции можно проследить в одном месте, а результаты испытаний быстрее поступают на производство.

Следующий шаг – автоматизация испытаний. Там, где это возможно, ручные методы заменяют автоматизированными.

«Постоянно думаем, какие испытания можно автоматизировать. Это помогает сократить время их проведения и исключить влияние человеческого фактора», – рассказывает Гульназ.

Главное достижение – коллектив

Несмотря на технологические изменения и новые задачи, главным источником вдохновения Гульназ по-прежнему считает людей.

«Результаты и цифры, несомненно, очень важны. Однако в работе меня, прежде всего, вдохновляет команда», – признается Гульназ.

Она отмечает, что ее коллеги продолжают развиваться независимо от возраста и опыта, предлагают новые идеи и готовы осваивать изменения.

Главным результатом своей работы руководитель считает не отдельные показатели, а коллектив, в котором сложились доверительные отношения.

«За это время у нас произошло очень много глобальных изменений. И именно в период таких перемен нам удалось создать по-настоящему доверительную атмосферу в коллективе. Для меня в руководителях всегда особенно важны человечность, поддержка, умение быть рядом не только как профессионал, но и как человек. Очень надеюсь, что мне самой удалось стать именно таким руководителем. Особенно ценно, что коллеги обращаются не только по рабочим вопросам, но и иногда с личными просьбами, приходят за советом. Наверное, самое главное достижение – это то, что нам удалось выстроить именно такую атмосферу: теплую, открытую и доверительную», – убеждена специалист «Казаньоргсинтеза».

Молодежь выбирает завод

По словам Гульназ, современные технологии и возможности профессионального роста меняют представление молодежи о работе на заводе.

«Раньше заводы ассоциировались прежде всего с тяжелым трудом, и многие стремились скорее к работе в офисе. Сегодня все иначе. Современная нефтехимия – это технологично, это современно, это про науку и развитие. К нам приходят на экскурсии, и каждый желающий может своими глазами увидеть производство, убедиться в его безопасности и понять, чем именно здесь занимаются. Сегодня о СИБУРе знают все горожане – компания стала частью жизни города и заметно присутствует в его повестке, участвуя во всех крупных мероприятиях, и благодаря этому люди видят нас, слышат о нас, проявляют интерес», – говорит сотрудница предприятия.

Гульназ уверена, что профессиональный рост зависит не только от возможностей компании, но и от инициативы самого сотрудника.

«Возможностей очень много. Можно развиваться, учиться, проходить стажировки как внутри предприятия, так и на других площадках. Нужна лишь инициатива, вовлеченность – и все получится», – заключила химик «Казаньоргсинтеза».