Владельца старинной аптеки в Лаишево обязали провести реставрацию

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия через суд обязал собственника исторического здания в Лаишево провести его реставрацию. Если владелец не исполнит решение суда, ему грозят крупные штрафы, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание аптеки на улице Горького, 7, построенное в 1902 году, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В июне 2023 года оно перешло в собственность татарстанского предпринимателя, однако тот не приступил к работам по сохранению памятника.

В декабре 2025 года комитет потребовал от владельца принять срочные меры, чтобы остановить дальнейшее разрушение здания. Предприниматель проигнорировал это предостережение, после чего ведомство обратилось в Лаишевский районный суд.

21 сентября суд вынес заочное решение, обязав собственника выполнить два этапа работ. В течение 12 месяцев он должен провести инженерно-технические исследования, подготовить и согласовать проектную документацию на полный комплекс ремонтно-реставрационных работ, а также получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В течение следующих 24 месяцев владелец должен провести реставрацию и предоставить отчетную документацию, включая научный отчет.

Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин пояснил, что обращение в суд входит в полномочия ведомства и необходимо для сохранения исторических памятников. По его словам, если собственник игнорирует предостережения и не принимает мер для защиты здания, комитет использует предусмотренные законом способы воздействия.

Гущин также отметил, что возможные штрафы могут быть сопоставимы со стоимостью реставрационных работ. Поэтому, по его оценке, владельцу выгоднее выполнить обязательства по сохранению памятника, чем платить штрафы и впоследствии все равно реставрировать здание. Главная задача ведомства – сохранить историческое наследие для будущих поколений.

Одноэтажное кирпичное здание на высоком цоколе с подвалом построили в конце XIX – начале XX века специально для аптеки. В те годы уездный Лаишев был крупным районным центром.

Первую уездную больницу на 15 коек открыли в городе еще в 1835 году. К концу XIX века там работали восемь врачей, десять фельдшеров и шесть повивальных бабок. Долгое время аптека № 37 оставалась единственной в городе.