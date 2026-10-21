По примеру Абу-Даби: Аюпова хочет вывести Нацмузей РТ на федеральный уровень

В Нацмузее РТ прошло первое за долгое время заседание ученого совета. В нем впервые приняла участие министр культуры РТ Ирада Аюпова. В докладах в первую очередь были озвучены проблемы, стоящие перед музейной сферой, однако прозвучали и осторожные надежды – музей готовится к будущему обновлению площадей. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: канал в «Максе» Национального музея Республики Татарстан

Заполнить пробелы в истории Татарстана прежде, чем думать о расширении

«Когда Айрат Шамильевич Файзрахманов (директор Нацмузея, ранее работал в Минкульте РТ, – прим. Т-и) пришел в Национальный музей, одно из мною высказанных наставлений, если можно так сказать, касалось усиления научного осмысления деятельности музея», – начала свой доклад министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Перед тем как выстраивать экспозиционный план, когда речь зашла о возможных обновлениях площадок Национального музея, необходимо проанализировать содержание всей музейной коллекции. По мнению министра, фондам не хватает классификации по областям знания и эпохам.

Кроме того, анализ имеющихся коллекций музея позволит заполнить пробелы в истории тех территорий, где сейчас находится Татарстан. Если брать XVI–XVII века, количество артефактов еще достаточно, но если углубиться в XII–XV века, то появятся «провалы», которые необходимо компенсировать, считает Аюпова, хотя бы описательно.

«Даже по XIX веку в Российском государственном историческом архиве есть описания казенных деревень, есть картографический и этнографический материал, который рассказывает, чем занимались люди, как они одевались, какой была их обрядовая культура, то есть работа с этим материалом. В данной ситуации я готова попросить дополнительные источники финансирования и выйти на федеральный уровень», – сказала Аюпова.

Айрат Ситдиков Фото: канал в «Максе» Национального музея Республики Татарстан

Не только расширение, но и опыт зарубежных коллег

Речь идет о финансировании не только исследований, но и, к примеру, зарубежных поездок. Сейчас выстраиваются отношения с Китаем, есть пространство для работы с Турцией и Ираном. В качестве примера «лучшего национального музея» Ирада Аюпова назвала музей в Абу-Даби. Министр даже выразила готовность сформировать в будущем году рабочую группу, чтобы ознакомиться с концепцией музейных учреждений в Абу-Даби.

Однако для того, чтобы «очертить зону перспективных исследований», или, говоря иначе, определиться с направлением финансирования, необходимо систематизировать то, что уже находится в фондах.

За «инсайт» с восполнением лакун генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов поблагодарил министра культуры и отметил, что впереди музей ждет обновление экспозиций.

«Возможно, площадей будет больше», – добавил Файзрахманов.

Соответствующих экспертиз пока не проводилось, однако процессы уже запущены, добавил он: «Не год и не два, ремонтные работы – это достаточно длительный срок. Но у нас есть чуть больше года на то, чтобы сформировать концепцию наших экспозиций».

Ирада Аюпова Фото: канал в «Максе» Национального музея Республики Татарстан

Научному сообществу нужно объединиться

«Сегодня очень много возможностей, но очень хотелось бы, чтобы мы с вами действовали сообща. Самое главное – это объединение всего научного сообщества», – уверена Ирада Аюпова.

По мнению министра, единство ученых важно особенно сейчас, когда даже в Татарстане в управленческой среде доминирует представление о «моих архивах» и «моих документах», – иными словами, представление об учреждениях как о «моей прелести».

Таким образом, вновь созванный ученый совет при Национальном музее РТ имеет шансы стать еще одной площадкой, где научное сообщество республики сможет обсудить насущные проблемы.

Искандер Гилязов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам известного татарского историка Искандера Гилязова, который также присутствовал на заседании, ученый совет не собирали давно, и в целом подобные мероприятия стали редкостью, поэтому возрождение этой традиции – идея очень здоровая. В конце концов, считает ученый, трудно представить работу музея, учреждения в том числе и в первую очередь научного, без ученых.

«Кооперация – это важно как для музея, так и для Академии наук», – ответил «Татар-информу» Гилязов.

Дмитрий Таюрский Фото: канал в «Максе» Национального музея Республики Татарстан

Угрозы западных рубежей теперь в Центральной Азии?

Прозвучала и иная причина для консолидации ученого мира вокруг «форпоста сохранения исторической памяти», как определил в своем выступлении «музей» первый проректор Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский.

«Если вы посмотрите, что было 15 лет назад, как мы посмеивались над западными странами, когда они начали фальсифицировать некоторые моменты Второй мировой войны, – за 15 лет они воспитали поколение, которое полностью инвертировало в своих умах представление о том, что есть. То же самое сейчас происходит в Средней Азии», – уверенно заявил Таюрский.

В 2023 году Россия стала участником Международного института центральноазиатских исследований, в академический совет от России вошел Дмитрий Таюрский. По утверждению первого проректора КФУ, в Центральной Азии идет работа по изменению роли советского периода в истории этого региона.

«Поверьте мне, если не будет активной позиции, через 5–10 лет мы получим то, что мы сейчас имеем на западных рубежах нашей страны», – сделал прогноз Таюрский.

Ильгиз Халиков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор Института языка, литературы и искусств АН РТ Ильгиз Халиков также добавил: «В последнее время в ряде государств Средней Азии, с которыми мы проводим совместные конференции, наметилась тенденция, что происходит подмена понятий и пересмотр роли наших татарских просветителей в становлении этих государств».

Фото: канал в «Максе» Национального музея Республики Татарстан

Вновь потребность в молодых кадрах и устаревшие инновации

Отдельно ученые выделяли проблему технологического оснащения, которое на данный момент никак не соответствует задачам исключительного технологического лидерства страны.

«Нужны прикладные исследования, которые сегодня, в крайнем случае завтра, дают результат, который можно применить в экономике, на фронте – везде. Мы это понимаем, но мы опираемся на технологии 20-летней давности», – сказал Дмитрий Таюрский.

Неоднократно поднимался вопрос воспитания нового поколения музеологов – довольно редкого ныне вида выпускников. И специальность сама по себе, по словам директора Института археологии АН РТ Айрата Ситдикова, очень прихотливая – в нее сложно попасть из другой области, в связи с чем звучали, например, предложения об организации бюджетных мест.

О тех же проблемах с аспирантами сказал директор ИЯЛИ. Когда речь зашла об специалистах-арабистах, министр культуры напомнила, что уже совсем скоро наступит столетие перехода татарского языка с «иске имля» на «яналиф» – в 2028–2029 годах.

Эльмира Галимова Фото: канал в «Максе» Национального музея Республики Татарстан

Научное осмысление государственности

Директор Института татарской энциклопедии АН РТ Эльмира Галимова подняла еще одну тему – необходимость научного осмысления государственных структур.

«Государственные деятели, организаторы науки и тема государственности вообще очень важны на сегодняшний день. Структуры государственных органов тоже нуждаются в научном осмыслении», – сказала Галимова.

Этот вопрос стоит на повестке дня, добавила она. Надо полагать, не в последнюю очередь потому, что совсем скоро республика будет отмечать 90-летие Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Был поднят и вопрос о «музее природы». Естественно-научные коллекции музея остаются самым уязвимым местом – этот блок переживает острейшую нехватку кадров, и в этой части проблема до сих пор не решена. Однако, по общему настрою руководства Нацмузея, данное направление не будет забыто в ходе грядущих изменений.