Отправил за решетку 700 участников ОПГ: о вкладе Сафарова в жизнь Татарстана

Начинал со следователя, боролся с бандитизмом, возглавлял МВД Татарстана, посадил 20 банд и 16 ОПС. Асгат Сафаров вошел в историю как человек, который очистил улицы республики от преступности. Сейчас он продолжает служить Татарстану и уверенно противостоит новым вызовам времени.





Сегодня руководителю Администрации Раиса РТ Асгату Сафарову исполнилось 65 лет

Фото: © «Татар-информ»

Работа в Кремле и МВД

Сегодня Асгату Сафарову – человеку, который посвятил свою жизнь служению родному Татарстану, – 65. На протяжении нескольких десятилетий на самых ответственных постах он вносит значимый вклад в развитие республики и уже в буквальном смысле этого слова стал частью ее истории.

Родился Асгат Ахметович 20 октября 1961 года в деревне Новый Шимбер Атнинского района ТАССР. В 1984 году окончил Казанский государственный университет по специальности «юрист». А в 1999 году получил диплом Академии ФСБ России.

С 1984 по 1987 год работал следователем, а затем старшим следователем отдела внутренних дел Советского района Казани. На протяжении четырех лет был старшим референтом, инструктором, начальником отдела Совета Министров ТАССР.

С 1991 по 1998 год был помощником Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, начальником Управления специальной службы милиции при МВД РТ, начальником службы безопасности Президента РТ – помощником Президента РТ.

С 1998 года началась одна из самых важных страниц жизни Асгата Сафарова – он стал министром внутренних дел Татарстана.

Сафаров почти 14 лет возглавлял МВД Татарстана Фото: © «Татар-информ»

«У меня от каждой попытки романтизации образа „благородного“ разбойника сводит скулы»

В лихие 90-е годы, когда организованная преступность проникла едва ли не во все сферы жизни страны и республики, МВД встало на ожесточенную борьбу с ней. Сказать, что было непросто, – пожалуй, ничего не сказать. Свидетели тех событий оставили немало воспоминаний о том, какими жесткими были те годы.

Одной из главных задач Министерства внутренних дел тогда было сделать так, чтобы жители Татарстана могли спокойно выходить на улицы, жить и работать без страха.

О том, как это было, Асгат Сафаров позже написал книгу «Закат “казанского феномена”». В ней он рассказал историю ликвидации бандитских группировок в республике. На страницах книги он раскрыл факты, которые были известны лишь тем, кто знал всю внутреннюю кухню.

«Рано или поздно кто-нибудь обязательно решил бы обобщить уже имеющийся фактаж и написать что-то вроде „Казань бандитская“. И сто против одного: в этом случае героями опять стали бы бандиты – отвергнутые и непонятые обществом, побежденные, но не сломленные. Лично у меня от каждой попытки романтизации образа „благородного“ разбойника сводит скулы…» – пишет в своей книге Асгат Сафаров.

В своем труде он рассказал о той огромной кропотливой работе, которую Министерство внутренних дел во главе с ним выполнило за те непростые годы.

«Почти 14 лет я возглавлял МВД Татарстана. За это время мы ликвидировали больше 20 банд и 16 крупных преступных сообществ. За решетку отправились более 700 активных участников ОПГ, общий срок заключения которых составил почти 8 тысяч лет. 18 лидеров преступных формирований отбывают пожизненное заключение», – пишет Асгат Сафаров.

Экс-министр внутренних дел Татарстана уверен: забрав чужую жизнь, преступник должен расплачиваться своей.

«Сейчас выросло новое поколение, которое не помнит всех ужасов 90-х, и рассказы о криминальных войнах для них такая же история, как революция и Гражданская война. А между тем некоторые „герои“ этой книги уже начали выходить на свободу», – пишет он на страницах своей книги.

В 2013 году Асгат Сафаров стал председателем Совета директоров АО «Татмедиа» Фото: © «Татар-информ»

«Государство, которое не финансирует изучение собственного прошлого, рискует остаться без будущего»

Оставив пост главы МВД, Асгат Сафаров стал заместителем Премьер-министра Татарстана, а в 2013 году – председателем Совета директоров АО «Татмедиа». В этом качестве он внес огромный вклад в развитие сферы СМИ в нашей республике, благодаря его работе во главе совета директоров был принят целый ряд важных решений, обеспечивших успешное развитие отрасли.

С августа 2013 года Сафаров руководит Аппаратом Президента РТ, с 2023 года возглавляет Администрацию Раиса РТ. С 2026 года также выполняет функции полпреда Раиса Татарстана в Госсовете республики. В наши дни перед Асгатом Ахметовичем стоят новые, не менее серьезные вызовы.

В 2024 году он был избран председателем отделения Российского военно-исторического общества в Татарстане. Кандидатуру Сафарова на место председателя предложила директор департамента региональной политики Российского военно-исторического общества Аяна Шойгу, отметив, что он является очень результативным руководителем.

Не раз подчеркивалось на самых высоких уровнях, что в дни проведения специальной военной операции отстаивание традиционных ценностей, сохранение подвигов предков и священных страниц истории Отечества – одна из первоочередных задач.

В июне этого года в Академии наук РТ прошла научная конференция к юбилею Института истории Марджани.

«Государство, которое не финансирует изучение собственного прошлого, рискует остаться без будущего», – подчеркнул на мероприятии Асгат Сафаров.

ФСО «Динамо» для Сафарова давно не просто «объект кураторства», а частичка души и любимое детище Фото: © «Татар-информ»

«“Динамо” – это история сильных людей, патриотов своей страны!»

В спортивной столице России Асгат Сафаров с 1998 года является председателем ОГО ФСО «Динамо» РТ. Для него «Динамо» давно не просто «объект кураторства», а частичка души и любимое детище.

«Асгат Ахметович, без вашей преданности делу, высочайшего профессионализма и самоотдачи невозможно было бы представить успехи движения в республике. Именно благодаря вам создана уникальная атмосфера большой динамовской семьи», – сказал, обращаясь к Асгату Сафарову, Раис РТ Рустам Минниханов на праздновании столетия спортивного общества.

В этот день Раис Татарстан наградил татарстанское «Динамо» орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Признателен всем, кто сегодня с нами и поддерживает нас. “Динамо” – это история сильных людей, патриотов своей страны! Это история людей, которые защищают страну от внутренних и внешних угроз, отстаивают честь России и своей малой Родины на разных состязаниях. Убежден, что “Динамо” является оплотом спортивного и нравственного развития страны», – сказал на мероприятии Асгат Сафаров.

Асгат Сафаров награжден орденами Почета, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», а также другими государственными, республиканскими и ведомственными наградами.

«Татар-информ» присоединяется к поздравлениям в адрес Асгата Ахметовича.