Под Бугульмой открылась профильная смена для детей с ментальными нарушениями

Для детей организовали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игре на барабанах, кулинарии, адаптивной физкультуре, нейрогимнастике и ритмике. Также в программу вошла иппотерапия – занятия с использованием верховой езды. Одновременно работают шесть студий.

Помимо творческих и оздоровительных занятий, участников ждут «МультЧас», прогулки на свежем воздухе, посещение веревочного парка и бассейна в спорткомплексе «Юность». Вечерние мероприятия проводят педагог-организатор и семейные волонтеры движения «Добрые сердца» из Бугульминского района.

Отдельная программа предусмотрена для родителей. В студии «В ресурсе» они могут посетить занятия с психологами, телесные практики, саунд-медитацию, стретчинг и фитнес, а также практикумы с тибетскими поющими чашами и гвоздестояние.

Смена проходит при участии социальных партнеров Бугульминского района.

Среди них – «Движение Первых», центр «Конниленд», центр психологической поддержки «Точка баланса», центр детского творчества «Шарова-Лобачева», фитнес-тренеры и специалисты в области физической культуры. К проведению занятий также присоединились родители участников, которые руководят творческими студиями.