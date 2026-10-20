«Самки отгоняют годовалое потомство»: в РТ рассказали о причинах ДТП с животными

С начала года на дорогах Татарстана зафиксировано 191 ДТП с дикими животными, в результате которых погибли 106 лосей, 70 косуль, 12 кабанов и 6 оленей. В Госкомитете РТ по биоресурсам объяснили, почему животные выходят к дорогам, какие районы и трассы наиболее опасны, а также напомнили водителям о штрафах и компенсациях за сбитых зверей.





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Самки отгоняют годовалое потомство перед отелом

Подавляющее большинство городских «гостей», которых все чаще можно встретить на улицах и дорогах Казани и других городов Татарстана, – молодые, годовалые лоси. Как пояснили в Госкомитете РТ по биоресурсам, всю зиму они ходили с матерью. Сейчас самки готовятся к отелу, ждут новое потомство и отгоняют прошлогодний молодняк.

«Оставшись без опеки и еще не имея достаточного жизненного опыта, молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и по незнанию могут забредать далеко за пределы естественных угодий, в том числе и в городскую черту», – пояснил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

Радик Мутахаров Фото: © Рамиль Гали

Второй фактор, влияющий на поведение диких животных, – масштабная застройка окраин. Естественная среда обитания лосей в пригородных зонах, в том числе в Лаишевском районе, стремительно сокращается. Границы города расширяются, разрезая привычные для зверей маршруты и вытесняя их с насиженных мест. Лишенные привычных лесных массивов и коридоров передвижения, животные оказываются в жилых кварталах просто потому, что на месте их дома теперь оказались дороги и постройки.

В Казани Kia Rio сбила оленя, выбежавшего на дорогу

С начала года на дорогах Татарстана зафиксировано 191 дорожно-транспортное происшествие с дикими животными. В результате этих аварий погибли 106 лосей, 70 косуль, 12 кабанов, 4 благородных оленя и 2 пятнистых оленя.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с дикими животными уменьшилось на 7,3%. За девять месяцев 2025 года на дорогах республики было зафиксировано 206 ДТП с животными, в результате ДТП погибли 135 лосей, 58 косуль, 15 кабанов и один медведь.

В числе последних случаев – авария 12 октября в Казани, когда под колесами автомобиля погиб редкий пятнистый олень. ДТП произошло днем возле дома №47 на проспекте Амирхана. По данным Госавтоинспекции, олень неожиданно выбежал на дорогу со стороны «Ривьеры» и был сбит легковушкой Kia Rio.

К сожалению, ДТП с участием крупных диких животных имеют тяжелые последствия как для зверей, так и для людей. Звери гибнут, автомобили получают серьезные повреждения, а водители и пассажиры – травмы. Иногда такие случаи приводят к гибели людей.

26 сентября Kia сбила лося на трассе в Елабужском районе Татарстана, пассажирка авто погибла. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, ночью 25-летний водитель иномарки ехал с большой скоростью по трассе М-7. В какой-то момент на дорогу выбежал лось, машина не успела остановиться, и животное было сбито. От полученных травм 23-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась на месте.

Ринат Чиспияков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как избежать ДТП с дикими животными

Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков пояснил, что аварии с лосями часто происходят в ночное время, когда у водителей включены фары. По его словам, почему-то лосей привлекает этот свет, на который они резко выбегают.

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам напоминают, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах с установленными предупреждающими знаками «Дикие животные». Чаще всего ДТП происходят в темное время суток и в сумеречные часы – ранним утром и вечером.

Что делать водителям, чтобы не оказаться в такой ситуации?

«Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, а в темное время суток снижать скорость и включать противотуманные фары с рассеивающимся светом. Если лось резко выбежал на дорогу, не пытайтесь объехать его на высокой скорости – старайтесь тормозить или съехать на обочину. Если вы сбили или обнаружили на дороге раненое либо погибшее дикое животное, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112. Важно помнить: если водитель покинет место ДТП, его могут привлечь к ответственности, а за гибель животного придется заплатить государству компенсацию за причинение вреда животному миру», – предупредил Радик Мутахаров.

Эксперты советуют людям при встрече с диким животным по возможности не привлекать его внимания. Не нужно пытаться его сфотографировать вблизи или проявлять другую активность. Почувствовав опасность, лось начнет метаться, может выбежать под колеса машин, травмироваться о препятствия, нанести вред себе и окружающим.

На дорогах Татарстана зафиксировано 191 ДТП с дикими животными, в результате которых погибли 106 лосей, 70 косуль, 12 кабанов и 6 оленей Фото: ГАИ Казани

Наибольшее число ДТП с участием животных зафиксировано в Нижнекамском районе

По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных зафиксировано в Нижнекамском (17 случаев), Мензелинском (14 случаев) и Лаишевском (10 случаев) районах. Основная доля происшествий происходит на федеральных автомобильных дорогах М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

Что грозит водителю за ДТП с животным?

Если в ходе оформления ДТП установлено нарушение правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД назначат штраф в качестве меры административного наказания.

«Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам в рамках своих полномочий имеет право предъявлять требования о возмещении ущерба, причиненного животному миру. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в результате ДТП, определяется по методике исчисления размера вреда, утвержденной приказом Минприроды России», – рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Размеры ущерба составляют: за лося – 80 тыс. рублей, косулю – 40 тыс. рублей, кабана – 30 тыс. рублей, благородного оленя – 70 тыс. рублей, пятнистого оленя – 60 тыс. рублей.

«За 2025 год в результате ДТП с дикими животными с водителей взыскано 9,3 млн рублей ущерба», – сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Фото: © Игорь Зарембо / РИА Новости

На трассах устанавливают приборы для отпугивания лосей

В Татарстане устанавливают приборы для отпугивания диких животных и ограждения, чтобы они не выбегали на автотрассы. К примеру, в настоящее время на автодорогах Соболеково в Нижнекамском районе и Аксубаево – Нурлат в Нурлатском районе работают в тестовом режиме акустические приборы «Чистон-АОЖ». Оборудование предназначено для отпугивания диких животных и предотвращения их выхода на проезжую часть.

«Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам при строительстве М-12 были предложены и реализованы установки трех биопереходов тоннельного типа и семь биопереходов в виде ландшафтного моста и мостовых переходов», – сообщил Радик Мутахаров.

Ежегодно совместно с ГИБДД в местах концентрации ДТП устанавливаются дополнительные дорожные знаки «Дикие животные».