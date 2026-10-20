20 команд Татарстана поборолись за звание лучшего вожатского отряда

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане определили победителя республиканского конкурса вожатских команд: первое место заняла команда «Зеленые каникулы». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

С 16 по 18 октября на базе детского оздоровительного лагеря «Мирас-Наследие» участники из 20 команд проверяли профессиональные навыки и готовились к окружному финалу, который пройдет с 22 по 25 октября.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Выступления оценивала экспертная группа специалистов в сфере детского отдыха. В церемонии награждения принял участие министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

«Работа вожатого требует умения вести за собой, чувствовать характер коллектива и создавать среду, в которой каждый ребенок может раскрыться. Эти навыки команды продемонстрировали на высоком уровне. Поздравляю победителей и желаю достойно представить Татарстан на окружном финале», – отметил Азат Кадыров.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Конкурс организовали ГБУ МЦ «Сэлэт», ГБУ РЦ «Лето» и МБУ ГЦ «ЯЛ». Программа включала четыре испытания, в которых вожатые демонстрировали умение организовывать детский досуг и работать с коллективом. Команды проводили творческие мероприятия для соперников, за три минуты представляли собственную профессиональную философию, за 60 секунд делились методическими находками, а также организовывали традиционные отрядные «свечки».

По итогам конкурса второе место заняла команда «Шэхес» (ГБУ МЦ «Сэлэт»), третье – «Дети Лета» (г. Казань). Победители республиканского этапа представят регион на финале конкурса вожатских команд Приволжского федерального округа, который пройдет с 22 по 25 октября. Проведение подобных мероприятий соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».