Текучесть кадров в аппаратах мировых судей Татарстана снизилась до 15%

Текучесть кадров в аппаратах мировых судей Татарстана снизилась с 30% в 2024 году до менее чем 15% в настоящее время. Об этом сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин во время Правительственного часа. Он ответил на вопрос о причинах положительной динамики, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Министр напомнил, что мировые судьи рассматривают значительную часть судебных дел. В 2025 году они разобрали 692 тыс. дел и материалов, а за первые шесть месяцев текущего года – 327 тыс. Это более 70% от общего числа дел, которые рассматривают суды общей юрисдикции.

По словам Загидуллина, сократить текучесть кадров удалось благодаря двум факторам: снижению служебной нагрузки и постепенному повышению зарплат сотрудников аппаратов мировых судей.

В 2025 году количество дел, рассматриваемых мировыми судьями, сократилось почти на 100 тыс. Кроме того, заработная плата сотрудников аппаратов продолжает расти. С 1 января 2027 года ее планируют увеличить на 10% в соответствии с проектом закона о бюджете, сообщил глава Минюста Татарстана.