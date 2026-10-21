В Самарканде открылся всемирный саммит «Инвестиции в благополучие детей»

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Республике Узбекистан стартовал всемирный саммит «Инвестиции в благополучие детей». Мероприятие с международным участием проходит в городе Самарканд.

В нем принимают участие свыше 600 представителей более ста стран мира. Среди них – первые леди государств, высшие госслужащие, представители Организации Объединенных Наций, руководители международных организаций в сфере экономики, социальной защиты и здравоохранения.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Изменение климата, новые технологии, конфликты, экономическое давление и миграция подрывают привычный уклад жизни. При этом дети наименее ответственны, но страдают сильнее всего. В этом контексте обеспечить следующему поколению реальные возможности для процветания – общая глобальная задача. Необходим комплексный подход, чтобы каждый ребенок мог выжить, развиться и полностью раскрыть свой потенциал. Именно поэтому Узбекистан приглашает в Самарканд ведущих экспертов и политиков, чтобы поделиться общим видением благополучия детей», – так обозначена цель саммита организаторами.

Приветственное слово участникам мероприятия прислали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Обращение лидера страны зачитал его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Также на полях саммита проходит II Международный конгресс по детской онкологии и гематологии. Эксперты будут обмениваться опытом разных стран, обсудят устойчивый доступ к лекарствам от рака, клеточные технологии, хирургию, реабилитацию и паллиативную помощь.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о строительстве первого государственного детского хосписа в Самарканде. Его создатели перенимали опыт России. Участие экспертов из РФ заявлено в секции по паллиативной помощи онкологического конгресса.