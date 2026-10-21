В казанской гимназии установили метеостанцию при поддержке СИБУРа

Учащиеся гимназии №4 с татарским языком обучения в Казани смогут ежедневно наблюдать за погодой и изучать природные явления с помощью метеостанции, установленной во дворе школы. Проект реализован в рамках грантового конкурса «Формула хороших дел» программы социальных инвестиций СИБУРа.

Метеостанция включает датчики температуры и влажности, анемометр для измерения скорости ветра и барометр для определения атмосферного давления.

Полученные данные школьники будут анализировать на уроках географии, биологии и физики, применяя теоретические знания на практике.

«Каждый прибор станции по-своему интересен. Когда привезли солнечные часы, мы с ребятами разбирались и настраивали время – это было интересно. Очень классно, что в нашей школе есть такая территория», – поделился ученик 10 «А» класса Анвар Преев.

Идею установки метеостанции предложил учитель географии. Узнав о грантовом конкурсе СИБУРа, педагоги решили подать заявку на участие.

«Я бы посоветовала во всех школах поставить такую станцию, потому что дети могут проводить опыты, наблюдения и исследования, результаты которых помогут им для формирования исследовательского опыта и для практической работы», – отметила директор гимназии №4 Илхания Вахитова.

Открытие метеостанции стало одной из 11 социально значимых инициатив, реализованных в Казани в рамках программы «Формула хороших дел». Значительная часть грантовых проектов связана с образованием и наукой, поддержкой будущих специалистов и развитием технологий.

«Программе «Формула хороших дел» уже десять лет, и она реализуется во всех городах присутствия СИБУРа, в том числе и в Казани. В рамках программы мы работаем в трех форматах: межрегиональные проекты, инклюзивные инициативы и грантовые проекты. В грантовом формате к нам обращаются НКО, образовательные и общественные организации, чтобы реализовать свои идеи в сферах образования, инклюзии, спорта и других направлений. Есть еще и волонтерские проекты, которые запускают сами сотрудники предприятий: это может быть профориентация, поддержка уязвимых групп населения – каждый находит свой формат», – рассказал главный эксперт отдела по связям с государственными органами «Казаньоргсинтеза» Олег Царев.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года. Она охватывает семь направлений: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру, инклюзию и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте.