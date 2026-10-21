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Общество 21 октября 2026 04:30

Иммунолог рассказал, кто чаще всего заражается вирусом Коксаки

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Специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вирусом Коксаки заражаются в основном дети до 10 лет. При этом, чем младше ребенок, тем сложнее ему перенести симптомы заболевания.

«Повреждается носоглотка, мозговые оболочки, могут быть симптомы менингита. Этот вирус может повреждать сердце, печень, почки. Он передается воздушно-капельным путем, через пищу и грязные руки», — отметил врач в беседе с журналистом «Радио 1».

#вирусы #вирус #инфекции
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