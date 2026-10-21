Как татарстанцам накопить 1 млн рублей за год

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Накопить 1 млн рублей за год вполне реально при ежемесячном доходе от 150 тыс. рублей, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его мнению, для достижения такой цели необходимо грамотно планировать бюджет, следить за расходами и систематически откладывать часть заработка.

Чтобы сформировать капитал в размере 1 млн рублей с нуля за 12 месяцев без учета процентов, потребуется ежемесячно откладывать примерно 83 тыс. рублей. Если же разместить деньги на банковском вкладе с доходностью 15% годовых и регулярно пополнять счет равными суммами, размер ежемесячного взноса может сократиться до 77–78 тыс. рублей.

«Если ваш доход более 150 тыс. рублей в месяц, то цель — это жить на 60–70 тыс. рублей и откладывать остаток. Но есть и риск. Требуется строго вести бюджет», – сказал Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

При заработке до 90 тыс. рублей в месяц собрать миллион за год гораздо труднее: для этого придется направлять на сбережения существенную долю дохода. В подобных обстоятельствах, отметил Щербаченко, стоит рассмотреть возможность дополнительного заработка и максимально сократить необязательные траты.