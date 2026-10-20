Общество «Знание» провело лекции для работников культуры и образования в РТ

В Казани Российское общество «Знание» организовало серию лекций в рамках проекта Знание.Государство для работников культуры и советников по воспитанию. Встречи были посвящены прикладным инструментам внедрения искусственного интеллекта в решение повседневных задач, сообщили в пресс-службе общества «Знание».

Лектор Российского общества «Знание», спикер «Корпоративной академии Роскосмоса», эксперт по внедрению нейросетей в бизнес и коммуникации Михаил Неустроев рассказал о практике применения искусственного интеллекта в повседневной жизни и на работе.

Одна из встреч прошла в рамках Республиканского съезда директоров и специалистов культурно-досуговых учреждений Республики Татарстан на базе Дворца культуры имени Саид-Галиева. Участие в ней приняла министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Участниками стали около 450 руководителей отделов и управлений культуры, директоров и специалистов учреждений со всей республики.

В ходе тематических встреч «Как приручить нейросети» ключевой акцент спикер сделал на прикладных инструментах. Вместо абстрактных рассуждений о будущем технологий Неустроев показал конкретные сценарии, которые каждый слушатель может начать использовать самостоятельно уже на следующий день. Он продемонстрировал, как нейросети решают рутинные задачи: от расшифровки интервью и поиска инфоповодов до подготовки черновиков аналитических справок, написания текстов и создания графики.

«Нейросети – это цифровой экзоскелет для мозга. Их эффективность напрямую зависит от навыков пользователя. Это новый калькулятор: он ускоряет работу, но не отменяет мышление», – подчеркнул Неустроев в ходе выступления.

По его словам, главный навык сегодня – не техническое владение промптами, запросами к нейросети, а умение размышлять и анализировать.

«Самое главное – это думать. Зачем мы создаем контент? Если мы думаем в формате «зачем», а потом что нам для этого надо сделать, то ценность материалов в разы повышается», – отметил лектор Общества «Знание».

Кроме того, лекции Общества «Знание» собрали порядка 300 советников директоров по воспитанию из школ и колледжей Казани. Площадкой выступил Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова. Для этой аудитории эксперт представил материал, адаптированный под задачи образовательной и воспитательной работы, показав, как с помощью ИИ можно готовить материалы для мероприятий, обрабатывать обратную связь и оптимизировать документооборот.

«Сегодня Общество «Знание» выступает в том числе проводником практических навыков. Татарстанский филиал последовательно создает в республике площадку для диалога с актуальными экспертами. Работа с федеральным лектором – часть этой системной работы: спикер не только делится знаниями, но и вооружает аудиторию конкретными алгоритмами действий, которые можно применить в работе учреждений культуры и школ уже сейчас», – подчеркнула председатель Татарстанского регионального отделения общества «Знание», ректор Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова Асия Тимирясова.