Начиная с 2027 года в Татарстане увеличат поддержку личных подсобных хозяйств до 950 млн рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова увеличены субсидии на содержание коров с 6,3 тыс. до 10 тыс. рублей за голову, что позволит сохранить их поголовье в частном секторе. Кроме того, вводится направление строительства ферм по откорму крупного рогатого скота. А в рамках программы коневодства появятся направления субсидирования приобретения и содержания лошадей в подсобных хозяйствах», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров подчеркнул, что таких мер поддержки нет в других регионах России. Он добавил, что введение в этом году нового направления поддержки личных подсобных хозяйств по приобретению товарных бычков позволило впервые за последние годы остановить сокращение поголовья скота в частном секторе.

«За последний квартал 2026 года имеем даже небольшой прирост поголовья крупного рогатого скота на 1,4 тыс. голов. Постарались, чтобы это поголовье было приобретено в нашей республике, а не за пределами», – отметил министр.

Он также напомнил, что для поддержки участников СВО запущен грант «Агромотиватор». Девять человек уже получили средства на запуск собственного агробизнеса по откорму крупного рогатого скота, овощеводству, птицеводству, разведению товарной рыбы и выращиванию кормовых культур.

Всего в этом году, по словам Зяббарова, на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено 1,8 млрд рублей, из которых фермеры уже получили 1,4 млрд рублей.

В целом на поддержку агропромышленного комплекса заложено 16,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 4,2 млрд рублей.

«Несмотря на бюджетные ограничения, удалось сохранить все меры поддержки. До хозяйств республики доведено 11,1 млрд рублей, или 67% от годового лимита. В настоящее время продолжаются отборы на предоставление субсидий. В течение октября будет доведено еще около 2 млрд рублей», – заявил министр.

В этом году сельхозпроизводители также получили 248 краткосрочных льготных кредитов на 32,8 млрд рублей и 61 инвестиционный кредит на 17 млрд рублей.

Поддержка АПК соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.