В Госсовете РТ переименовали Комитет по экономике

Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству переименован в Комитет по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию. Такое решение было принято сегодня на 25-м заседании Государственного Совета РТ.

«В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере цифровой экономики и технологического развития вносим предложение о переименовании комитета. Предлагаемое переименование продиктовано возрастающим значением промышленного развития и цифровой трансформации в повестке государственного управления», – пояснил председатель комитета Рягат Хусаинов.

Промышленный комплекс составляет основу экономики, а цифровизация и технологии искусственного интеллекта закреплены в качестве государственных приоритетов стратегическими документами федерального уровня, в том числе Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, добавил он.

«Считаем, что отражение указанных направлений в наименовании комитета обеспечит гармонизацию структуры республиканского парламента с федеральной практикой и приведет ее в соответствие с актуальными приоритетами государственной политики», – резюмировал депутат.