Жителей Татарстана пригласили придумать маскот-символ Лаишево

В Лаишевском районе объявили конкурс на создание талисмана города. На данный момент организаторы получили семь заявок от жителей, которые хотят придумать символ Лаишево. Об этом сообщили в канале администрации района в МАКСе.

Участвовать в конкурсе могут все желающие независимо от возраста и опыта. Свои идеи могут предложить художники, дизайнеры, школьники, студенты, семьи и творческие коллективы. Попробовать себя в создании маскота могут и те, кто раньше этим не занимался.

Работы принимают до 15 ноября. Рисунок будущего талисмана нужно отправить на электронную почту mc.belogor@yandex.ru.

Маскот должен представлять Лаишево на городских праздниках, появляться на сувенирах и использоваться в оформлении. Организаторы надеются, что благодаря новому персонажу о городе узнает больше людей.

Фото: https://max.ru/channel_Laishevski