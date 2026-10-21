Бариев оценил успехи Маринова в командном турнире на ЧМ

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Президент Федерации спортивной гимнастики Республики Татарстан Марат Бариев высоко оценил выступление российских гимнастов в командном турнире чемпионата мира в Роттердаме. В частности, отметил и спортсмена нашей республики Даниела Маринова:

– Задача перед стартом командного многоборья была попасть в тройку и получить олимпийскую лицензию. Ребята эту задачу выполнили. справились блестяще. Это большой успех, молодая команда. Многие в первый раз на таком турнире. Самая молодая команда. Конечно, досадно, когда мы поняли, что можем претендовать и на золото. Думаю, в этот момент ребята поняли, что они могут не только довольствоваться призовым местом, но и уверенно бороться за золото на предстоящих Олимпийских играх. Два года еще есть. Выводы будут сделаны. Я очень оптимистично смотрю вперед после вчерашнего старта.

– Готов ли Маринов на личное многоборье, судя по результатам командника?

– Он выступал сейчас не на всех снарядах. Но смазал, конечно, кольца – также было и на чемпионате Европы. Остальное сделал блестяще – особенно брусья, и произвольные. Считаю, что он на 4+ все отработал. И если смотреть по тем снарядам, где он выступал (по три человека от страны на каждом снаряде): Маринов был вторым вслед за Духно, в брусьях был лучшим из наших. На кольцах чуть-чуть уступил Заике. В прыжке все в порядке.Но посмотрим. Завтра личное многоборье. Я думаю, что все нормально будет, – сказал президент Федерации спортивной гимнастики РТ Марат Бариев в разговоре с «ТИ-Спортом».



Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.